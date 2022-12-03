"Важлива справа": журналісти AP розповіли, як інженери повертають українцям мобільний зв'язок

За словами одного з інженерів, їм постійно доводиться стежити за тим, щоб працювали вежі зв'язку. Для цього вони мають спеціально мобільний додаток.

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Інженери працюють цілодобово, щоби зберегти лінії мобільного зв'язку в Україні під час війни з Росією. Про це пише видання Associated Press.

За словами журналістів, мобілізовано "цілу армію" інженерів з різних телефонних компаній, щоб ліквідувати наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

Як розповів Юрій Дугніст, співробітник однієї з телефонних компаній України, усі його колеги дуже втомилися. Однак вони мають сильну мотивацію, оскільки всі розуміють, що роблять важливу справу.

Дугніст і його колеги розповіли журналістам про свій новий розпорядок дня, який включає використання програми на своїх телефонах для контролю за тим, які з десятків телефонних веж в районі Києва отримують електрику.

За словами інженерів, багато веж зараз працюють від дизельних генераторів. Вони були встановлені біля підніжжя веж до початку повномасштабного вторгнення.

Дугніст також розповів, що був одним із тих, хто поспішав відновлювати зв'язок у Київській області, коли російські окупанти залишили Ірпінь навесні.

Раніше Financial Times повідомляли, що ціни на Starlink в Україні майже подвоїлися через проблеми з мобільними мережами. Журналісти зазначили, що під час переговорів SpaceX із Міністерством оборони США у жовтні компанія попросила Вашингтон платити 4500 доларів на місяць за кожен термінал для України.

Також Фокус писав, що Кличко опублікував список магазинів та ТРЦ, які працюватимуть без світла. Торгові точки, за словами мера, продовжуватимуть працювати на автономних джерелах харчування.

Ще нагадаємо, що віце-прем'єр-міністр розповіла, що в Україну за тиждень ввезли 145 тисяч генераторів. За словами Юлії Свириденко, у майбутньому до списку пільгових товарів можуть потрапити термінали супутникового інтернету. В уряді обіцяють оперативно вивчити це питання.