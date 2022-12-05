Свет будет: Киев и четыре области c 5 декабря переходят на отключения по графикам

Жителей многоэтажек призывают не пользоваться лифтами перед отключениями электроэнергии. По оценкам экспертов, каждый ракетный удар ВС РФ добавит проблемы энергетикам — потребители могут сидеть без электричества до 3 дней.

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Киев и область с 5 декабря возвращаются к стабилизационным отключениям света по графику. Об этом сообщила компания "ДТЭК" в Facebook.

Такое же решение ожидает Днепропетровскую, Одесскую и Донецкую области. Ситуация в украинской энергосистеме сложная, ДТЭК предупредила о возможных отклонениях от графика, которые могут возникнуть для балансировки энергосистемы.

"Делаем все возможное, чтобы их (отключений) было как можно меньше", — заключили энергетики.

В Киевской горадминистрации (КГГА) ранее обещали, что столица достаточно скоро перейдет к плановым отключениям электроэнергии — на почасовые графики.

[ + – ] Ночью 4 декабря в Киеве никаких отключений не было Фото: "РБК-Украина"

"Из положительного – это то, что сегодня ночью (4 декабря) вообще никаких отключений не было. Сейчас понемногу поочередно отключают, но уже небольшие объемы – до 25% города", – заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Мэр Киева Виталий Кличко напомнил жителям многоэтажек о безопасности и призвал не пользоваться лифтами в периоды перед стабилизационными отключениями электроэнергии в доме.

"Поскольку возможны определенные отклонения от графиков, следует не пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключения", — заметил градоначальник.

Проверить график отключения электроэнергии в Киеве можно по ссылке.

Отметим, что по Украине после ракетных обстрелов российских войск применяют 3 типа отключений электроэнергии: плановые стабилизационные, экстренные аварийные и специальные. Графики действуют лишь для плановых отключений.

Опрошенные Фокусом эксперты полагают, что после каждого ракетного удара ВС РФ украинским энергетикам будет все сложнее справляться с проблемами. Потребителям могут выключать свет в период от 12 часов до 3 дней.

Журналисты ранее сообщали об "армии инженеров" из разных телефонных компаний, которые ликвидируют последствия атак россиян на энергоинфраструктуру Украины. Многие вышки сотовой связи в Украине работают от дизельных генераторов, которые установили до начала войны.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отмечала, что после отмены НДС на ввоз дизельных генераторов в Украину ввезли почти 145 тысяч устройств.