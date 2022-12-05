Світло буде: Київ та чотири області з 5 грудня переходять на відключення за графіками

Жителів багатоповерхівок закликають не користуватися ліфтами перед вимкненням електроенергії. За оцінками експертів, кожен ракетний удар ЗС РФ додасть проблеми енергетикам — споживачі можуть сидіти без електрики до 3 днів.

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Київ та область з 5 грудня повертаються до стабілізаційних відключень світла за графіком. Про це повідомила компанія "ДТЕК" у Facebook.

Таке ж рішення очікує Дніпропетровську, Одеську та Донецьку області. Ситуація в українській енергосистемі складна, ДТЕК попередила про можливі відхилення від графіка, які можуть виникнути для балансування енергосистеми.

"Робимо все можливе, щоб їх (відключень) було якнайменше", — підсумували енергетики.

У Київській міськадміністрації (КМДА) раніше обіцяли, що столиця досить скоро перейде до планових відключень електроенергії — на погодинні графіки.

[ + – ] Вночі 4 грудня у Києві жодних відключень не було Фото: "РБК-Україна"

"З позитивного — це те, що сьогодні вночі (4 грудня) взагалі ніяких відключень не було. Зараз потроху по черзі відключають, але вже невеликі обсяги — до 25% міста", — заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Мер Києва Віталій Кличко нагадав мешканцям багатоповерхівок про безпеку та закликав не користуватися ліфтами у періоди перед стабілізаційними відключеннями електроенергії у будинку.

"Оскільки можливі певні відхилення від графіків слід не користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключення", — зауважив градоначальник.

Перевірити графік відключення електроенергії можна за посиланням.

Зазначимо, що по Україні після ракетного обстрілу російських військ застосовують 3 типи відключень електроенергії: планові стабілізаційні, екстрені аварійні та спеціальні. Графіки діють лише для планових відключень.

Опитані Фокусом експерти вважають, що після кожного ракетного удару ЗС РФ українським енергетикам буде все складніше впоратися з проблемами. Споживачам можуть вимикати світло від 12 годин до 3 днів.

Журналісти раніше повідомляли про "армію інженерів" з різних телефонних компаній, які ліквідують наслідки атак росіян на енергоінфраструктуру України. Багато веж стільникового зв'язку в Україні працюють від дизельних генераторів, які встановили до початку війни.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко наголошувала, що після скасування ПДВ на ввезення дизельних генераторів в Україну ввезли майже 145 тисяч пристроїв.