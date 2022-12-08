В Кремле назвали "оголтелой русофобией" решение Time признать Зеленского "Человеком года"

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что журнал Time не выходит за пределы "общеевропейского мейнстрима", а его редакционная политика не имеет симпатий к России. В 2007 году такое же звание присвоили Владимиру Путину.

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В Кремле увидели признаки русофобии из-за того, что американский журнал Time присвоил президенту Владимиру Зеленскому и "духу Украины" статус "Человека года". Такое мнение выразил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает издание "Ведомости".

Он утверждает, что Time не выходит за пределы "общеевропейского мейнстрима". По его словам, у издания редакционная линия имеет "антироссийский и оголтело русофобский характер".

"У журнала Time есть свои критерии, с ними можно соглашаться или не соглашаться — это редакционная линия издания. В данном случае редакционная линия издания не выходит за линии общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный, антироссийский и оголтело русофобский характер", — сказал он.

Отметим, что в 2021 году журнал Time присудил звание "Человека года" американскому миллиардеру Илону Маску. В 2007 году им стал президент России Владимир Путин.

Напомним, 7 декабря журнал Time назвал "Человеком года" Зеленского и "дух Украины". В издании отмечают, что мужество украинского президента во время вторжения РФ заразило все политическое руководство Украины и остальной мир.

Кроме того, Владимир Зеленский получил такой же статус от американского издания Financial Times. По мнению журналистов, глава государства олицетворяет стойкость украинцев в борьбе с Россией.

Тем временем издание Politico признало Владимира Путина "неудачником года". Отмечается, что череда военных неудач российских войск в Украине привела к падению рейтинга главы Кремля не только на международном уровне, но и внутри самой России.