У Кремлі назвали "шаленою русофобією" рішення Time визнати Зеленського "Людиною року"

Спікер Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що журнал Time не виходить за межі "загальноєвропейського мейнстриму", а його редакційна політика не має симпатій до Росії. У 2007 році таке ж звання надали Володимиру Путіну.

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У Кремлі побачили ознаки русофобії через те, що американський журнал Time надав президенту Володимиру Зеленському й "духу України" статус "Людини року". Таку думку висловив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє видання "Ведомости".

Він стверджує, що Time не виходить за межі "загальноєвропейського мейнстриму". За його словами, редакційна лінія видання має "антиросійський і шалений русофобський характер".

"У журналу Time є свої критерії, з ними можна погоджуватися чи не погоджуватися — це редакційна лінія видання. У цьому випадку редакційна лінія видання не виходить за лінії загальноєвропейського мейнстриму, який носить абсолютно зашорений, антиросійський і шалений русофобський характер", — сказав він.

Зазначимо, що у 2021 році журнал Time присудив звання "Людини року" американському мільярдеру Ілону Маску. 2007 року нею став президент Росії Володимир Путін.

Нагадаємо, 7 грудня журнал Time назвав "Людиною року" Зеленського й "дух України". У виданні зазначають, що мужність українського президента під час вторгнення РФ заразила все політичне керівництво України та решту світу.

Крім того, Володимир Зеленський отримав такий самий статус від американського видання Financial Times. На думку журналістів, глава держави уособлює стійкість українців у боротьбі з Росією.

Водночас видання Politico визнало Володимира Путіна "невдахою року". Зазначається, що низка військових невдач російських військ в Україні призвела до падіння рейтингу глави Кремля не лише на міжнародному рівні, а й усередині самої Росії.