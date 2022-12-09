Художник Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня за граффити с гимнасткой (фото)

Британец удостоился почетного звания за привлечение внимания мира к разрушительным последствиям агрессии РФ, заявил мэр Александр Маркушин.

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Британский стрит-арт художник Бэнкси (Banksy) стал почетным гражданином города Ирпень Киевской области. Соответствующее решение принял Ирпенский городской совет, сообщил мэр Александр Маркушин в пятницу, 9 декабря.

Городской голова отметил, что Бэнкси привлек внимание мирового сообщества к масштабам разрушений в Ирпене, оставив на одном из поврежденных российскими войсками домов свое граффити, чем "увековечил историю борьбы Ирпеня и идею его возрождения".

Фото: Instagram Banksy

За присвоение Бэнкси почетным гражданином Ирпеня местный городской совет проголосовал на минувшей сессии.

Напомним, в ноябре уличный художник опубликовал видео о своем визите в Украину в своем Instagram. Он показал, как готовит трафареты для граффити, общается с украинцами и рисует некоторые из своих работ. Свое видео он подписал: "В знак солидарности с народом Украины". Бэнкси подтвердил, что подарил Украине семь работ. Они включают мужчину в ванне, который имеет мимолетное сходство с Чарльзом Дарвином, нарисованного на стене разрушенной квартиры в Горенке; мальчика, который побеждает мужчину, схожего с Путиным, нарисованного на стене разрушенной школы в Бородянке, две работы в Киеве, а также работу в Гостомеле.

Помимо этого художник изобразил гимнастку на одном из разрушенных зданий в Ирпене.

Ранее Фокус разбирался, какие послания Бэнкси оставил на объектах Киева и Киевской области во время своего визита.