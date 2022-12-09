Художник Бенксі став почесним громадянином Ірпеня за графіті з гімнасткою (фото)

Британець удостоївся почесного звання за привернення уваги світу до руйнівних наслідків агресії РФ, заявив мер Олександр Маркушин.

Related video

Британський стріт-арт художник Бенксі став почесним громадянином міста Ірпінь Київської області. Відповідне рішення ухвалила Ірпінська міська рада, повідомив мер Олександр Маркушин у п'ятницю, 9 грудня.

Міський голова зазначив, що Бенксі привернув увагу світової спільноти до масштабів руйнувань в Ірпені, залишивши на одному з пошкоджених російськими військами будинків своє графіті, чим "увічнив історію боротьби Ірпеня та ідею його відродження".

Фото: Instagram Banksy

За присвоєння Бенксі почесного громадянина Ірпеня місцева міська рада проголосувала на минулій сесії.

Нагадаємо, у листопаді вуличний митець опублікував відео про свій візит до України у своєму Instagram. Він показав, як готує трафарети для графіті, спілкується з українцями та малює деякі зі своїх робіт. Своє відео він підписав: "На знак солідарності із народом України". Бенксі підтвердив, що подарував Україні сім робіт. Вони включають чоловіка у ванні, який має певну схожість з Чарльзом Дарвіном, намальованого на стіні зруйнованої квартири в Горенці; хлопчика, який перемагає чоловіка, схожого на Путіна, намальованого на стіні зруйнованої школи у Бородянці, дві роботи у Києві, а також роботу у Гостомелі.

Крім цього художник зобразив гімнастку на одній із зруйнованих будівель в Ірпені.

Раніше Фокус розбирався, які послання Бенксі залишив на об'єктах Києва та Київської області під час свого візиту.