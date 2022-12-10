Художник Бэнкси продаст 50 новых картин и передаст деньги на помощь Украине (фото)

Вырученные средства пойдут на покупку машин скорой помощи и поддержки мирного населения, генераторов для украинцев, а также финансирование приютов для женщин и ЛГБТ-сообщества в Киеве.

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Всемирно известный уличный художник Бэнкси из Британии создал 50 художественных трафаретных печатей для продажи на сайте благотворительного фонда. Доходы от покупки пойдут на помощь Украине. Об этом сообщается на странице художника в Instagram.

"Я сделал 50 таких изображений, а все вырученные средства пойдут нашим друзьям в Украине", — написал он.

На сайте благотворительной организации, где можно купить работы, указано, что каждая копия подписана Бэнкси, тираж ограничен одним экземпляром на одного покупателя и стоит 5000 фунтов стерлингов (+налоги).

Вырученные от продажи картин средства пойдут на покупку машин скорой помощи и поддержки. Генеральный директор фонда Legacy of war foundation Джайлз Дулей рассказал, что они нужны для эвакуации людей с инвалидностью, пожилых и пострадавших мирных жителей на Донбассе. Также деньги пойдут на покупку генераторов для украинцев и поддержку приютов в Киеве для женщин и ЛГБТ-сообщества.

"В Украине я видел, как команда Legacy of war приехала и предоставила медицинскую помощь, обогреватели, пресную воду некоторым очень отчаявшимся людям в разбомбленном здании. Они также одолжили мне одну из своих машин скорой помощи для работы, которая оказалась чрезвычайно полезной, когда разгневанная бабушка обнаружила, что я рисую на ее здании, и вызвала полицию. Я считаю, что самое меньшее, что я должен сделать, это собрать достаточно денег, чтобы заменить номерные знаки на машине скорой помощи", — рассказал Бэнкси.

Сообщается, что каждое изображение с крысой и надписью Fragile (хрупкий, — ред.) будет иметь уникальный вид, потому что художник использовал заостренный резак для пиццы, чтобы создать имитацию царапин.

Напомним, 2 декабря в Гостомеле злоумышленники срезали граффити Бэнкси, которое он создал в начале ноября. На стене поврежденного от обстрелов здания была изображена женщина в противогазе и с огнетушителем в руках.

3 декабря правоохранители рассказали, что срезанное граффити нашлось в Буче.

9 декабря стало известно, что Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня за граффити с гимнасткой. Британец удостоился почетного звания за привлечение внимания мира к разрушительным последствиям агрессии РФ.