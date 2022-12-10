Художник Бенксі продасть 50 нових картин і передасть гроші на допомогу Україні (фото)

Виручені кошти підуть на покупку машин швидкої допомоги та підтримки мирного населення, генераторів для українців, а також фінансування притулків для жінок та ЛГБТ-спільноти в Києві.

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Всесвітньо відомий вуличний художник Бенксі з Британії створив 50 мистецьких трафаретних печаток для продажу на сайті благодійного фонду. Доходи від покупки підуть на допомогу Україні. Про це повідомляється на сторінці художника в Instagram.

"Я зробив 50 таких зображень, а всі отримані кошти підуть нашим друзям в Україні", — написав він.

На сайті благодійної організації, де можна купити роботи, зазначено, що кожну копію підписано Бенксі, тираж обмежений одним екземпляром на одного покупця і коштує 5 000 фунтів стерлінгів (+податки).

Виручені від продажу картин кошти підуть на покупку машин швидкої допомоги та підтримки. Генеральний директор фонду Legacy of war foundation Джайлз Дулей розповів, що вони потрібні для евакуації людей з інвалідністю, літніх і постраждалих мирних жителів на Донбасі. Також гроші підуть на купівлю генераторів для українців і підтримку притулків у Києві для жінок та ЛГБТ-спільноти.

"В Україні я бачив, як команда Legacy of war приїхала та надала медичну допомогу, обігрівачі, прісну воду деяким дуже зневіреним людям у розбомбленій будівлі. Вони також позичили мені одну зі своїх машин швидкої допомоги для роботи, яка виявилася надзвичайно корисною, коли розгнівана бабуся помітила, що я малюю на її будівлі, і викликала поліцію. Я вважаю, що найменше, що я маю зробити, це зібрати достатньо грошей, щоб замінити номерні знаки на машині швидкої допомоги", — розповів Бенксі.

Повідомляється, що кожне зображення зі щуром та написом Fragile (крихкий, — ред.) матиме унікальний вигляд, бо митець використав загострений різак для піци, щоб створити імітацію подряпин.

Нагадаємо, 2 грудня у Гостомелі зловмисники зрізали графіті Бенксі, яке він створив на початку листопада. На стіні пошкодженої від обстрілів будівлі було зображено жінку в протигазі та з вогнегасником у руках.

3 грудня правоохоронці розповіли, що зрізане графіті знайшлося у Бучі.

9 грудня стало відомо, що Бенксі став почесним громадянином Ірпеня за графіті з гімнасткою. Британець удостоївся почесного звання за привернення уваги світу до руйнівних наслідків агресії РФ.