"Готовьте без бойлера": "Укрэнерго" рассказала о последствиях 9 ракетного удара ВС РФ

Теплоэлектростанции восстанавливают работу, а гидроэлектростанции работают по графику. Из-за сильной нагрузки на энергосистему специалисты советуют не включать в сеть сразу все приборы.

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Энергосистема Украины восстанавливается после 9 массированного ракетного удара армии России. Об этом сообщила в Telegram компания "Укрэнерго".

Специалисты выводят на уровень запланированной мощности блоки атомных станций, которые подконтрольны Украине. Теплоэлектростанции постепенно восстанавливают работу, а гидроэлектростанции работают по графику.

Аварийно-восстановительные работы ведут на энергообъектах, которые были повреждены обстрелами. Все облэнерго получили лимиты по потреблению электроэнергии, уточнила компания.

Из-за погодных условий — дождя со снегом, мороза и сильного ветра происходит обледенение оборудования электросетей, ремонтники работают круглосуточно, добавили энергетики.

[ + – ] Энергетическая система Украины утратила более 50% мощности Фото: ГСЧС

Режим чрезвычайной ситуации, введенный исключительно для операций на рынке электроэнергии, завершили 16 декабря в 19:15. Сейчас, как говорят в "Укрэнерго", рынок электроэнергии Украины работает в нормальном режиме.

ДТЭК советует не включать в сеть все приборы

Энергокомпания ДТЭК советует не включать в сеть сразу все приборы, ведь они не выдержат столь сильной нагрузки. Из-за аварийной ситуации света может не быть гораздо дольше, отметила компания.

"Здесь либо стирать, либо есть готовить без бойлера и утюга. На Оболони (район Киева) люди так обрадовались свету, что подключили, пожалуй, все до последней розетки. Диспетчер увидел через телемеханику страшную перегрузку на трансформаторной подстанции… Оказалось, что злой участи не выдержал сам трансформатор, он не снижал уровень напряжения с 10 до 0,4 кВ", — сказано в сообщении.

При включении оборудования повредилась также кабельная линия.

Отметим, что после массированной ракетной атаки россиян утром 16 декабря энергетическая система Украины утратила более 50% мощности.

Фокус ранее писал о полном обесточивании Харькова 16 декабря после ракетной атаки. Мэр города Игорь Терехов заявил о колоссальных инфраструктурных разрушениях, в результате которых люди остались без тепла, электричества и воды.

Армия России запустила по Украине около 60 ракет. От обстрела пострадали Киев, Запорожье, Кривой Рог и другие города.