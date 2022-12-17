"Готуйте без бойлера": "Укренерго" розповіло про наслідки 9 ракетного удару ЗС РФ

Теплоелектростанції відновлюють роботу, а гідроелектростанції працюють за графіком. Через сильне навантаження на енергосистему фахівці радять не включати до мережі відразу всі прилади.

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Енергосистема України відновлюється після 9 масованого ракетного удару армії Росії. Про це повідомила у Telegram компанія "Укренерго".

Фахівці виводять на рівень запланованої потужності блоки атомних станцій, які підконтрольні Україні. Теплоелектростанції поступово відновлюють роботу, а гідроелектростанції працюють за графіком.

Аварійно-відновлювальні роботи ведуть на енергооб'єктах, пошкоджених обстрілами. Всі обленерго отримали ліміти щодо споживання електроенергії, уточнила компанія.

Через погодні умови — дощ зі снігом, мороз і сильний вітер — відбувається зледеніння обладнання електромереж, ремонтники працюють цілодобово, додали енергетики.

[ + – ] Енергетична система України втратила понад 50% потужності Фото: ГСЧС

Режим надзвичайної ситуації, запроваджений лише для операцій на ринку електроенергії, завершили 16 грудня о 19:15. Наразі, як кажуть в "Укренерго", ринок електроенергії України працює в нормальному режимі.

ДТЕК радить не включати до мережі всі прилади

Енергокомпанія ДТЕК радить не включати до мережі відразу всі прилади, адже вони не витримають такого сильного навантаження. Через аварійну ситуацію світла може не бути набагато довше, зазначила компанія.

"Тут або прати, або їсти готувати без бойлера і праски. На Оболоні люди так зраділи світлу, що повмикали, мабуть, усе до останньої розетки. Бо диспетчер побачив через телемеханіку страшенне перенавантаження на трансформаторній підстанції. Думали спочатку, що це через поломку вводу 0,4 кВ. Замінили, а виявилось, що лихої долі не витримав сам трансформатор. Бо він не знижував рівень напруги з 10 до 0,4 кВ.", — йдеться у повідомленні.

Під час включення обладнання пошкодилася кабельна лінія.

Зазначимо, що після масованої ракетної атаки росіян вранці, 16 грудня, енергетична система України втратила понад 50% потужності.

Фокус раніше писав про повне знеструмлення Харкова 16 грудня після ракетної атаки. Мер міста Ігор Терехов заявив про колосальні інфраструктурні руйнування, внаслідок яких люди залишилися без тепла, електрики та води.

Армія Росії запустила по Україні близько 60 ракет. Від обстрілу постраждали Київ, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші міста.