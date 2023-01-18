Авиакатастрофа в Броварах: люди несут игрушки и цветы к месту падения вертолета (фото)

На публикуемых в сети фотографиях можно увидеть местных жителей, которые хотят почтить память погибших в авиакатастрофе.

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В Броварах местные жители несут цветы и детские игрушки к месту падения вертолета, чтобы почтить память погибших. Об этом пишет портал "Лига.нет".

[ + – ] Трагедия в Броварах [ + – ] Трагедия в Броварах [ + – ] Трагедия в Броварах

Как рассказала журналистам мать одного из детей детского сада по имени Анна, все произошло в течение 10 минут.

"Я сдала, переодела ребенка и даже до дома не успела дойти. Для меня было самое главное тогда услышать, что мой ребенок жив", — сказала она.

По ее словам, ее ребенок остался жив, но очень испугался. Воспитательница группы также осталась цела и написала в чат родителей, что все дети из ее группы остались живы.

Также появились фотографии от 24 канала.

[ + – ] Трагедия в Броварах [ + – ] Трагедия в Броварах [ + – ] Трагедия в Броварах [ + – ] Трагедия в Броварах

[ + – ] Трагедия в Броварах

Напомним, что утром 18 января в Броварах упал вертолет МВД. Затем стало известно, что среди погибших был министр внутренних дел Денис Монастырский.

Также сообщалось, что МВД опубликовало полный список погибших пассажиров и пилотов. В авиакатастрофе погибли семеро представителей министерства и летный экипаж, находившийся на борту вертолета.

Затем Фокус написал, что ГСЧС завершило поисково-спасательные работы в Броварах. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, причиной трагедии в Броварах могла стать ошибка пилота, неисправность техники, или же диверсия вертолета, на котором руководство ведомства направлялось в горячую точку. В авиакатастрофе погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок.