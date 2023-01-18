Авіакатастрофа у Броварах: люди несуть іграшки та квіти до місця падіння вертольота (фото)

На фото, що публікуються в мережі, можна побачити місцевих жителів, які хочуть вшанувати пам'ять загиблих в авіакатастрофі.

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У Броварах місцеві жителі несуть квіти та дитячі іграшки до місця падіння вертольота, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Про це пише портал "Лига.нет".

[ + – ] Трагедія у Броварах [ + – ] Трагедія у Броварах [ + – ] Трагедія у Броварах

Як розповіла журналістам мати одного з дітей дитячого садка на ім'я Ганна, все сталося протягом 10 хвилин.

"Я здала, переодягла дитину і навіть додому не встигла дійти. Для мене було найголовніше тоді почути, що моя дитина жива", — сказала вона.

За її словами, її дитина залишилася живою, але дуже злякалася. Вихователька групи також залишилася цілою і написала в чат батьків, що всі діти з її групи залишилися живими.

Також з'явилися фото від 24 каналу.

[ + – ] Трагедія у Броварах [ + – ] Трагедія у Броварах [ + – ] Трагедія у Броварах [ + – ] Трагедія у Броварах

[ + – ] Трагедія в Броварах

Нагадаємо, що вранці 18 січня у Броварах упав вертоліт МВС. Потім стало відомо, що серед загиблих був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Також повідомлялося, що МВС опублікувало повний список загиблих пасажирів і пілотів. В авіакатастрофі загинули семеро представників міністерства і льотний екіпаж, що знаходився на борту вертольота.

Потім Фокус написав, що ДСНС завершило пошуково-рятувальні роботи у Броварах. За словами радника голови МВС Антона Геращенка, причиною трагедії в Броварах могла стати помилка пілота, несправність техніки, або диверсія вертольота, на якому керівництво відомства прямувало в гарячу точку. В авіакатастрофі загинули 14 людей, зокрема 1 дитина.