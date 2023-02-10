Каждый четвертый украинец рискует приобрести тяжелые психические расстройства, — ВОЗ

Война и ее последствия в Украине приводят к активному употреблению психотропов населением, рассказывают в организации.

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У четверти населения Украины могут развиться тяжелые психические заболевания в связи с вторжением России. Об этом заявил Мишель Казачкин, специальный советник Европейского регионального бюро ВОЗ, сообщает Reuters.

Война в Украине не только привела к нехватке медикаментов и персонала, но и создала серьезную угрозу психическому здоровью украинцев. По словам Козачкина, ВОЗ "оценивает, что сейчас каждый четвертый человек в Украине подвержен риску тяжелых психических заболеваний".

"Психическое здоровье становится подавляющей проблемой охраны общественного здоровья в Украине, — сказал советник журналистам в Женеве. — Война и ее последствия привели к более широкому использованию законных и незаконных психоактивных веществ".

Высокопоставленный чиновник здравоохранения описал недавний визит в украинский Днепр и рассказал, что видел там десятки военных "с острой и трагической тревогой, депрессией и психическими расстройствами".

Мишель Козачкин предполагает распространение кризиса здравоохранения и на другие части Восточной Европы и Центральной Азии. Отчасти это связано с тесной связью экономики бывших советских республик с экономикой РФ, испытывающей спад.

"Экономический спад происходит на фоне хрупких систем здравоохранения и очень ограниченных бюджетов", — объяснил специальный советник.

Ранее, 20 декабря 2022 года, ВОЗ уже сообщали, что украинцы столкнутся с психическими расстройствами в результате боевых действий. Ведущей проблемой объявили посттравматическое стрессовое расстройство. По подсчетам представителя организации Ярно Габихта, среди украинцев подвержены риску различных форм психического расстройства, которые варьируются от беспокойства и стресса до тяжелых состояний, до 10 миллионов человек. Риски повышает и то, что ВС РФ ракетами и дронами разрушают украинскую инфраструктуру. Работа медиков усложняется, поэтому пациенты не получают должной помощи. Кроме того, более 600 украинских медицинских учреждений повреждены или разрушены.

31 января в ВОЗ прокомментировали ситуацию с пандемией коронавируса. В организации заявили, что пандемия сейчас достигла "переходной точки". Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис отметил необходимость вакцинации населения в странах. Высокопоставленный чиновник посоветовал добавить прививку от COVID-19 в базовые медицинские услуги.