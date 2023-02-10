Кожен четвертий українець ризикує набути тяжкі психічні розлади, — ВООЗ

Війна та її наслідки в Україні призводять до активного вживання психотропів населенням, розповідають в організації.

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У чверті населення України можуть розвинутись важкі психічні захворювання у зв’язку з вторгненням Росії. Про це заявив Мішель Казачкін, спеціальний радник Європейського регіонального бюро ВООЗ, повідомляє Reuters.

Війна в Україні не лише призвела до нестачі медикаментів та персоналу, але й створила серйозну загрозу психічному здоров'ю українців. За словами Козачкіна, ВООЗ "оцінює, що наразі кожна четверта людина в Україні схильна до ризику важких психічних захворювань".

"Психічне здоров'я стає переважною проблемою охорони громадського здоров'я в Україні, — сказав радник журналістам у Женеві. — Війна та її наслідки призвели до ширшого використання законних та незаконних психоактивних речовин".

Високопосадовець охорони здоров'я описав нещодавній візит до українського Дніпра та розповів, що бачив там десятки військових "з гострою та трагічною тривогою, депресією та психічними розладами".

Мішель Козачкін передбачає поширення кризи охорони здоров’я і на інші частини Східної Європи та Центральної Азії. Частково це пов’язано з тісним зв’язком економіки колишніх радянських республік з економікою РФ, що зазнає спаду.

"Економічний спад відбувається на тлі крихких систем охорони здоров'я та дуже обмежених бюджетів", — пояснив спеціальний радник.

Раніше, 20 грудня 2022 року, ВООЗ вже повідомляли, що українці зіткнуться з психічними розладами внаслідок бойових дій. Провідною проблемою оголосили посттравматичний стресовий розлад. За підрахунками представника організації Ярно Габіхта, серед українців схильні до ризику різних форм психічного розладу, які варіюються від занепокоєння і стресу до важких станів, до 10 мільйонів осіб. Ризики підвищує і те, що ЗС РФ ракетами та дронами руйнують українську інфраструктуру. Робота медиків ускладнюється, тому пацієнти не отримують належну допомогу. Окрім того, понад 600 українських медичних закладів пошкоджені або зруйновані.

31 січня у ВООЗ прокоментували ситуацію з пандемією коронавірусу. В організації заявили, що пандемія нині досягла "перехідної точки". Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус наголосив на необхідності вакцинації населення у країнах. Високопосадовець порадив додати щеплення від COVID-19 до базових медичних послуг.