В Украине не будут выключать свет 12 февраля, энергетики призывают к разумному потреблению

Украинская энергосистема пережила 14 ракетных ударов и 17 атак БПЛА. В Киевской, Одесской, Хмельницкой, Житомирской областях могут применять аварийные отключения, если потребление увеличится.

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После ракетных ударов российских оккупантов по энергоинфраструктуре Украины 12 февраля дефицита мощности в системе электроснабжения нет. Об этом сообщила в Telegram госкомпания "Укрэнерго".

Потребление электричества на сегодня большое из-за морозов, но сейчас электричество используют меньше, чем в будни. Круглосуточная работа ремонтников, введение в работу 2 блоков АЭС и снижение потребления в выходной день привело к тому, что дефицита мощности нет.

Лимиты потребления "Укрэнерго" 12 февраля не формировала. Если потребление увеличится, энергетики применят аварийные отключения, такая мера касается Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областей и Киева, указали в компании.

Снятие лимитов потребления электричества действует лишь на 12 февраля, с началом рабочей недели ограничения могут вернуть.

Ремонтные бригады продолжают восстанавливать теплоэлектростанции, поврежденные во время ракетных ударов и атак дронами. "Укрэнерго" заявила о продолжении импорта электроэнергии.

По данным инженеров, энергосистема Украины пережила 14 ракетных атак и 17 атак БПЛА. Более 10 ГВт основных установленных мощностей находятся под контролем врага на временно оккупированных территориях.

Энергокомпания ДТЭК ранее сообщала, что 12 февраля не будут отключать электричество в Киеве и области, в Одесской и Днепропетровской областях.

По данным Минэнергетики, 10 февраля в результате обстрелов повреждены объекты генерации и высоковольтная сеть Украины. Самая тяжелая ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Министр энергетики Герман Галущенко 8 февраля заявил, что ситуация в энергосистеме Украины улучшится с повышением температуры воздуха.