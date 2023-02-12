В Україні не вимикатимуть світло 12 лютого, енергетики закликають до розумного споживання

Українська енергосистема пережила 14 ракетних ударів і 17 атак БПЛА. У Київській, Одеській, Хмельницькій, Житомирській областях можуть застосовуватися аварійні відключення, якщо споживання збільшиться.

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Після ракетних ударів російських окупантів енергоінфраструктури України 12 лютого дефіциту потужності в системі електропостачання немає. Про це повідомила в Telegram держкомпанія "Укренерго".

Споживання електрики на сьогодні велике через морози, але зараз електрику використовують менше, ніж у будні. Цілодобова робота ремонтників, введення в роботу 2 блоків АЕС і зниження споживання у вихідний день призвело до того, що дефіциту потужності немає.

Ліміти споживання "Укренерго" 12 лютого не формувала. Якщо споживання збільшиться, енергетики застосують аварійні відключення, такий захід стосується Одеської, Київської, Хмельницької, Житомирської областей і Києва, зазначили в компанії.

Зняття лімітів споживання електрики діє лише на 12 лютого, з початком робочого тижня обмеження можуть повернути.

Ремонтні бригади продовжують відновлювати теплоелектростанції, пошкоджені під час ракетних ударів і атак дронами. "Укренерго" заявила про продовження імпорту електроенергії.

За даними інженерів, енергосистема України пережила 14 ракетних атак і 17 атак БПЛА. Понад 10 ГВт основних встановлених потужностей перебувають під контролем ворога на тимчасово окупованих територіях.

Енергокомпанія ДТЕК раніше повідомляла, що 12 лютого не відключатимуть електрику в Києві й області, в Одеській і Дніпропетровській областях.

За даними Міненергетики, 10 лютого внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти генерації та високовольтну мережу України. Найважча ситуація в Запорізькій, Харківській і Хмельницькій областях.

Міністр енергетики Герман Галущенко 8 лютого заявив, що ситуація в енергосистемі України покращиться з підвищенням температури повітря.