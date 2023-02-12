Украина стала полностью независимой от российского ядерного топлива, — Минэнерго

Кроме того, страна отказалась от вывоза в Россию отработанного ядерного топлива на переработку, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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О том, что Украина диверсифицировала поставки ядерного топлива для работы АЭС и на сегодняшний день стала полностью независимой от России в этом вопросе, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Кроме того, что удалось достичь такой независимости в вопросе поставок ядерного топлива из страны-агрессора, также Украина не отправляет отработанное ядерное топливо в Россию на переработку.

"Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, мы начали диверсификацию поставок ядерного топлива для нашей атомной энергетики. На момент начала полномасштабного нападения 50% ядерного топлива мы получали от американской компании Westinghouse, но 50% — из России. Но когда началось вторжение мы сразу же разорвали все контракты с Россией и как видим, мы можем себя обеспечивать ядерным топливом без поставок ТВЕЛ (ОАО "ТВЕЛ" является производителем ядерного топлива в РФ – ред.)", — заявил Галущенко.

По словам министра энергетики Украины, до полномасштабной войны наша страна отправляла отработанное ядерное топливо на переработку в РФ, но еще до этого вторжения все контракты были расторгнуты.

"Мы достроили хранилища для хранения отработанного ядерного топлива и ввели их в эксплуатацию. Поэтому мы сообщили россиянам, что больше не будем отправлять им топливо на переработку. Теперь у нас есть возможность быть независимыми", — сказал Галущенко.

Как уже писал Фокус, света в стране будет больше, ведь в Украине заработали два энергоблока АЭС. В "Энергоатоме" рассказали, что в энергосистеме станет на 1220 МВт больше, что должно уменьшить время отключений.

Также Фокус писал о том, что российские оккупанты завезли на Запорожскую АЭС персонал из Калининской АЭС. Учить россиян должны были украинские инструкторы, но они отказались.

Фокус уже писал о том, что почти 90% украинцев, согласно опросу, не боятся ядерного удара России. Большинство населения Украины против капитуляции и выступает за возврат Донбасса и Крыма.

Также Фокус писал о том, что ученые назвали лучшие страны для выживания во время возможного ядерного апокалипсиса. Новая Зеландия и Австралия возглавили список регионов с самыми высокими шансами пережить любые катастрофы, в том числе ядерную зиму.