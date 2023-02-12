Україна стала повністю незалежною від російського ядерного палива, — Міненерго

Крім того, країна відмовилася від вивезення в Росію відпрацьованого ядерного палива на переробку, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Про те, що Україна диверсифікувала постачання ядерного палива для роботи АЕС і сьогодні стала повністю незалежною від Росії в цьому питанні, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Крім того, що вдалося досягти такої незалежності щодо постачання ядерного палива з країни-агресора, також Україна не відправляє відпрацьоване ядерне паливо в Росію на переробку.

"Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми почали диверсифікацію постачання ядерного палива для нашої атомної енергетики. На момент початку повномасштабного нападу 50% ядерного палива ми отримували від американської компанії Westinghouse, але 50% — із Росії. Але коли почалося вторгнення, ми відразу ж розірвали всі контракти з Росією, і, як бачимо, ми можемо себе забезпечувати ядерним паливом без постачання ТВЕЛ (ВАТ "ТВЕЛ" є виробником ядерного палива в РФ — ред.)", — заявив Галущенко.

За словами міністра енергетики України, до повномасштабної війни наша країна відправляла відпрацьоване ядерне паливо на переробку в РФ, але ще до цього вторгнення всі контракти було розірвано.

"Ми добудували сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива та ввели їх в експлуатацію. Тому ми повідомили росіянам, що більше не відправлятимемо їм паливо на переробку. Тепер у нас є можливість бути незалежними", — сказав Галущенко.

Як уже писав Фокус, світла в країні буде більше, адже в Україні запрацювали два енергоблоки АЕС. В "Енергоатомі" розповіли, що в енергосистемі стане на 1220 МВт більше, що має зменшити час відключень.

Також Фокус писав про те, що російські окупанти завезли на Запорізьку АЕС персонал із Калінінської АЕС. Учити росіян мали українські інструктори, але вони відмовилися.

Фокус уже писав про те, що майже 90% українців, згідно з опитуванням, не бояться ядерного удару Росії. Більшість населення України проти капітуляції та виступає за повернення Донбасу й Криму.

Також Фокус писав про те, що вчені назвали найкращі країни для виживання під час можливого ядерного апокаліпсису. Нова Зеландія та Австралія очолили список регіонів із найвищими шансами пережити будь-які катастрофи, зокрема ядерну зиму.