Хотели независимости "Л/ДНР": в Украине 20 депутатов Госдумы РФ получили 15 лет тюрьмы

Действия российских политиков привели к началу полномасштабного вторжения армии России в Украину. Прокуроры приготовили обвинения в отношении еще 44 депутатов.

Related video

В Украине 20 депутатов Госдумы России приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества за то, что они голосовали за признание независимости "Л/ДНР". Об этом сообщила 21 марта в Telegram Служба безопасности Украины.

Подписание указа президентом России Владимиром Путиным о признании независимости "ЛНР" и "ДНР" 21 февраля прошлого года стало формальным поводом для начала полномасштабного вторжения в Украину.

Суд на основании собранных доказательств признал виновными по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) следующих российских политиков:

Алтухов Сергей Викторович;

Альшевских Андрей Геннадиевич;

Амельченкова Ольга Николаевна;

Аникеев Андрей Анатольевич;

Аникеев Григорий Викторович;

Артамонова Валентина Николаевна;

Аршба Отари Ионович;

Аршинова Алена Игоревна;

Баженов Тимофей Тимофеевич;

Байгускаров Зариф Закирович;

Борцов Николай Иванович;

Булавинов Вадим Евгеньевич;

Исламов Дмитрий Викторович;

Кузьмин Михаил Владимирович;

Майданов Денис Васильевич;

Панков Николай Васильевич;

Петров Юрий Александрович;

Пилипенко Ольга Васильевна;

Пивненко Валентина Николаевна;

Погорелый Дмитрий Викторович.

Все осужденные депутаты находятся в России

Поскольку осужденные находятся в России, начало срока отбывания наказания определили со дня их фактического задержания.

В СБУ говорят о безоговорочных доказательствах вины депутатов, способствовавших захвату части восточных регионов Украины. 15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

А уже 22 февраля политики голосовали за ратификацию так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и "Л/ДНР", напомнила спецслужба.

Обвинения подавали прокуроры Черновицкой областной прокуратуры. Сейчас они поддерживают обвинения в отношении еще 44 депутатов из России, добавил Офис генпрокурора Украины.

Напомним, что 23 декабря прошлого года в Украине приговорили к 15 годам тюрьмы депутата нижней палаты федерального собрания России Дениса Майданова. Он поддержал 15 февраля 2022 года постановление об обращении к Путину о признании "независимости" "Л/ДНР".

Фокус в декабре прошлого года писал, что депутат Госдумы РФ, уроженец Мариуполя Дмитрий Саблин владеет 11 квартирами в Киеве. Политик поддержал начало большой войны России с Украиной.

СБУ в ноябре прошлого года сообщала о подозрении замглавы российского парламента Александру Бабакову. Он был одним из владельцев украинской энергокомпании VS Energy.