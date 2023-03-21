Хотели независимости "Л/ДНР": в Украине 20 депутатов Госдумы РФ получили 15 лет тюрьмы
Действия российских политиков привели к началу полномасштабного вторжения армии России в Украину. Прокуроры приготовили обвинения в отношении еще 44 депутатов.
В Украине 20 депутатов Госдумы России приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества за то, что они голосовали за признание независимости "Л/ДНР". Об этом сообщила 21 марта в Telegram Служба безопасности Украины.
Подписание указа президентом России Владимиром Путиным о признании независимости "ЛНР" и "ДНР" 21 февраля прошлого года стало формальным поводом для начала полномасштабного вторжения в Украину.
Суд на основании собранных доказательств признал виновными по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) следующих российских политиков:
- Алтухов Сергей Викторович;
- Альшевских Андрей Геннадиевич;
- Амельченкова Ольга Николаевна;
- Аникеев Андрей Анатольевич;
- Аникеев Григорий Викторович;
- Артамонова Валентина Николаевна;
- Аршба Отари Ионович;
- Аршинова Алена Игоревна;
- Баженов Тимофей Тимофеевич;
- Байгускаров Зариф Закирович;
- Борцов Николай Иванович;
- Булавинов Вадим Евгеньевич;
- Исламов Дмитрий Викторович;
- Кузьмин Михаил Владимирович;
- Майданов Денис Васильевич;
- Панков Николай Васильевич;
- Петров Юрий Александрович;
- Пилипенко Ольга Васильевна;
- Пивненко Валентина Николаевна;
- Погорелый Дмитрий Викторович.
Поскольку осужденные находятся в России, начало срока отбывания наказания определили со дня их фактического задержания.
В СБУ говорят о безоговорочных доказательствах вины депутатов, способствовавших захвату части восточных регионов Украины. 15 февраля 2022 года они поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
А уже 22 февраля политики голосовали за ратификацию так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и "Л/ДНР", напомнила спецслужба.
Обвинения подавали прокуроры Черновицкой областной прокуратуры. Сейчас они поддерживают обвинения в отношении еще 44 депутатов из России, добавил Офис генпрокурора Украины.
Напомним, что 23 декабря прошлого года в Украине приговорили к 15 годам тюрьмы депутата нижней палаты федерального собрания России Дениса Майданова. Он поддержал 15 февраля 2022 года постановление об обращении к Путину о признании "независимости" "Л/ДНР".
Фокус в декабре прошлого года писал, что депутат Госдумы РФ, уроженец Мариуполя Дмитрий Саблин владеет 11 квартирами в Киеве. Политик поддержал начало большой войны России с Украиной.
СБУ в ноябре прошлого года сообщала о подозрении замглавы российского парламента Александру Бабакову. Он был одним из владельцев украинской энергокомпании VS Energy.