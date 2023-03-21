Хотіли незалежності "Л/ДНР": в Україні 20 депутатів Держдуми РФ отримали 15 років ув'язнення
Дії російських політиків спричинили початок повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну. Прокурори приготували звинувачення проти ще 44 депутатів.
В Україні 20 депутатів Держдуми Росії засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за те, що вони голосували за визнання незалежності "Л/ДНР". Про це повідомила 21 березня у Telegram Служба безпеки України.
Підписання указу президентом Росії Володимиром Путіним про визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР" 21 лютого минулого року стало формальним приводом для початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Суд виходячи із зібраних доказів визнав винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) таких російських політиків:
- Алтухов Сергій Вікторович;
- Альшевських Андрій Геннадійович;
- Амельченкова Ольга Миколаївна;
- Анікєєв Андрій Анатолійович;
- Анікєєв Григорій Вікторович;
- Артамонова Валентина Миколаївна;
- Аршба Отарі Іонович;
- Аршинова Альона Ігорівна;
- Баженов Тимофій Тимофійович;
- Байгускаров Заріф Закірович;
- Борцов Микола Іванович;
- Булавінов Вадим Євгенійович;
- Ісламов Дмитро Вікторович;
- Кузьмін Михайло Володимирович;
- Майданов Денис Васильович;
- Панков Микола Васильович;
- Петров Юрій Олександрович;
- Пилипенко Ольга Василівна;
- Півненко Валентина Миколаївна;
- Погорєлий Дмитро Вікторович.
Оскільки засуджені перебувають у Росії, початок терміну відбування покарання визначили з дня їх фактичного затримання.
В СБУ говорять про беззастережні докази вини депутатів, які сприяли захопленню частини східних регіонів України. 15 лютого 2022 року вони підтримали постанову про звернення до президента Росії з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.
А вже 22 лютого політики голосували за ратифікацію так званого "договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" між РФ та "Л/ДНР", нагадала спецслужба.
Звинувачення подавали прокурори Чернівецької обласної прокуратури. Наразі вони підтримують звинувачення проти ще 44 депутатів із Росії, додав Офіс генпрокурора України.
Нагадаємо, що 23 грудня минулого року в Україні засудили до 15 років в'язниці депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова. Він підтримав 15 лютого 2022 року постанову про звернення до Путіна про визнання "незалежності" "Л/ДНР".
Фокус у грудні минулого року писав, що депутат Держдуми РФ, уродженець Маріуполя Дмитро Саблін володіє 11 квартирами у Києві. Політик підтримав початок великої війни Росії з Україною.
СБУ в листопаді минулого року повідомляла про підозру заступника голови російського парламенту Олександра Бабакова. Він був одним з власників української енергокомпанії VS Energy.