Хотіли незалежності "Л/ДНР": в Україні 20 депутатів Держдуми РФ отримали 15 років ув'язнення

Дії російських політиків спричинили початок повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну. Прокурори приготували звинувачення проти ще 44 депутатів.

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В Україні 20 депутатів Держдуми Росії засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за те, що вони голосували за визнання незалежності "Л/ДНР". Про це повідомила 21 березня у Telegram Служба безпеки України.

Підписання указу президентом Росії Володимиром Путіним про визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР" 21 лютого минулого року стало формальним приводом для початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Суд виходячи із зібраних доказів визнав винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) таких російських політиків:

Алтухов Сергій Вікторович;

Альшевських Андрій Геннадійович;

Амельченкова Ольга Миколаївна;

Анікєєв Андрій Анатолійович;

Анікєєв Григорій Вікторович;

Артамонова Валентина Миколаївна;

Аршба Отарі Іонович;

Аршинова Альона Ігорівна;

Баженов Тимофій Тимофійович;

Байгускаров Заріф Закірович;

Борцов Микола Іванович;

Булавінов Вадим Євгенійович;

Ісламов Дмитро Вікторович;

Кузьмін Михайло Володимирович;

Майданов Денис Васильович;

Панков Микола Васильович;

Петров Юрій Олександрович;

Пилипенко Ольга Василівна;

Півненко Валентина Миколаївна;

Погорєлий Дмитро Вікторович.

Усі засуджені депутати перебувають у Росії

Оскільки засуджені перебувають у Росії, початок терміну відбування покарання визначили з дня їх фактичного затримання.

В СБУ говорять про беззастережні докази вини депутатів, які сприяли захопленню частини східних регіонів України. 15 лютого 2022 року вони підтримали постанову про звернення до президента Росії з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

А вже 22 лютого політики голосували за ратифікацію так званого "договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" між РФ та "Л/ДНР", нагадала спецслужба.

Звинувачення подавали прокурори Чернівецької обласної прокуратури. Наразі вони підтримують звинувачення проти ще 44 депутатів із Росії, додав Офіс генпрокурора України.

Нагадаємо, що 23 грудня минулого року в Україні засудили до 15 років в'язниці депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова. Він підтримав 15 лютого 2022 року постанову про звернення до Путіна про визнання "незалежності" "Л/ДНР".

Фокус у грудні минулого року писав, що депутат Держдуми РФ, уродженець Маріуполя Дмитро Саблін володіє 11 квартирами у Києві. Політик підтримав початок великої війни Росії з Україною.

СБУ в листопаді минулого року повідомляла про підозру заступника голови російського парламенту Олександра Бабакова. Він був одним з власників української енергокомпанії VS Energy.