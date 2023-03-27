"Сделай бумажный самолетик": в сети объявили флешмоб для передачи авиации ВСУ

По словам организаторов, западные истребители усилят возможности украинской армии для контрнаступления. Суть мероприятия — сделать самолетик из бумаги, сфотографировать его в руках на фоне неба и разместить снимок в соцсети.

Related video

Украинским военным нужны западные реактивные истребители для лучшей ликвидации вражеских подразделений. Медиа-организация War Against War (WAW) придумала инициативу для привлечения внимания к этой проблеме мировой общественности и иностранных правительств.

"Украинцы готовы бороться за свою землю — у них есть сила и воля, но нет достаточного количества оружия и техники. Украинцам – самолеты, миру – мир", — отметили авторы.

WAW устроила флешмоб под названием "Бумажные Самолеты". Организация думает, что таким образом удастся ускорить отправку Украине реактивных самолетов.

"Они способны усилить контрнаступление Вооруженных сил Украины, чтобы защитить людей и приблизить победу", — добавили в организации.

Пользователи соцсетей должны отмечать в постах иностранных политиков и международные организации

Поддержать инициативу можно таким образом:

сделать бумажный самолетик;

сфотографировать его в руках на фоне неба;

опубликовать снимок в социальных сетях с хештегами #wingwingdecision и #jetsforukraine;

отметить иностранных президентов, политиков и международные организации;

рассказать о кампании друзьям и близким.

Напомним, что 23 марта Словакия передала Украине первые 4 советских истребителя МиГ-29. В Воздушных силах ВСУ считают такой шаг "сдвигом с мертвой точки" решение принципиального вопроса.

В НАТО не исключили передачу ВСУ современных истребителей F-16. Президент РФ Владимир Путин хочет воевать "на истощение", он заручается военной поддержкой авторитарных стран, говорил генсек Альянса Йенс Столтенберг.