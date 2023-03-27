"Зроби паперовий літачок": у мережі оголосили флешмоб для передачі авіації ЗСУ

За словами організаторів, західні винищувачі посилять можливості української армії для контрнаступу. Суть заходу — зробити літачок із паперу, сфотографувати його в руках на тлі неба та розмістити знімок у соцмережі.

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Українським військовим потрібні західні реактивні винищувачі для найкращої ліквідації ворожих підрозділів. Медіа-організація War Against War (WAW) вигадала ініціативу, щоб привернути увагу світової громадськості й іноземних урядів до цієї проблеми.

"Українці готові боротися за свою землю — у них є сила і воля, але немає достатньої кількості зброї та техніки. Українцям — літаки, світу — мир", – зазначили автори.

WAW влаштувала флешмоб під назвою "Паперові Літаки". Організація вважає, що в такий спосіб вдасться пришвидшити відправлення Україні реактивних літаків.

"Вони здатні посилити контрнаступ Збройних сил України, щоб захистити людей та наблизити перемогу", — додали в організації.

Користувачі соцмереж повинні позначити в постах іноземних політиків та міжнародні організації

Підтримати ініціативу можна так:

зробити паперовий літачок;

сфотографувати його в руках на фоні неба;

опублікувати знімок у соціальних мережах із хештегами #wingwingdecision та #jetsforukraine;

позначити іноземних президентів, політиків та міжнародні організації;

розповісти про кампанію друзям та близьким.

Нагадаємо, що 23 березня Словаччина передала Україні перші 4 радянські винищувачі МіГ-29. У Повітряних силах ЗСУ вважають такий крок "зрушенням з мертвої точки" вирішення принципового питання.

У НАТО не заперечили передавання ЗСУ сучасних винищувачів F-16. Президент РФ Володимир Путін хоче воювати "на виснаження", він заручається військовою підтримкою авторитарних країн, говорив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.