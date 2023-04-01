iPhone 14, часы за $35 000 и шарф за $400: митрополит УПЦ Павел "засветил" брендовые вещи

На митрополите Павле заметили шарф от Louis Vuitton. На руке у него были часы Patek Philippe, а звонил он по последней модели iPhone.

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1 апреля во время обысков Службы безопасности Украины (СБУ) в доме у наместника Киево-Печерской лавры Павла Лебедя митрополит "засветил" дорогие брендовые вещи. Кроме того, священнослужитель является обладателем последней модели смартфона iPhone.

На фотографиях, опубликованных СБУ, видно, что на митрополите УПЦ (Московского патриархата, МП) шарф французского бренда Louis Vuitton. На официальном сайте компании цена аксессуара составляет 395 евро (почти 16 тысяч гривен). В сети также можно найти такой шарф за 700 долларов.

Фото: СБУ

Фото: Скриншот

Кроме того, у наместника Киево-Печерской лавры заметили дорогие швейцарские часы Patek Philippe S.A. В сети модель Calatrava, как у Павла Лебедя, можно найти за 35 тысяч долларов.

Часы Patek Philippe Calatrava Фото: Скриншот

У митрополит Павла часы Patek Philippe Calatrava Фото: Скриншот

В Telegram-каналах также опубликовали фото, на которых митрополит разговаривает по iPhone 14. Стоимость такой модели в максимальной комплектации в Украине составляет 75 тысяч гривен.

Павел Лебедь Фото: Скриншот

Подозрение митрополиту УПЦ (МП) Павлу и обыски в Лавре

Утром 1 апреля митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Киево-Печерской лавры, СБУ вручила подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Спецслужба подозревает митрополита УПЦ в разжигании межрелигиозной вражды (ст. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии со стороны России (ст. 436 УКУ).

Также утром 1 апреля сотрудники СБУ провели обыск в доме митрополита Павла. Следственные мероприятия происходили и в 42-м корпусе Киево-Печерской лавры.

Обыски проводили в двухэтажном частном особняке, где, вероятно, проживает митрополит Павел. Внутри здания можно заметить дорогую отделку с позолотой. Также правоохранители заметили большую статуэтку в виде золотой рыбы, инкрустированной красными и синими камнями.

Напомним, 1 апреля в СБУ рассказали о возможных преступлениях митрополита УПЦ Павла. Следователи уверяют, что собрали много доказательств оскорбления чувств верующих, принижения других конфессий и высказываний в поддержку РФ.

Ранее, 30 марта, митрополит УПЦ Павел записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому. Священнослужитель пригрозил главе государства "карой Господней" за решение выгнать монахов из Киево-Печерской лавры.