iPhone 14, годинник за $35 000 та шарф за $400: митрополит УПЦ Павло "засвітив" брендові речі

На митрополиті Павлові помітили шарф від Louis Vuitton. На руці у нього був годинник Patek Philippe, а дзвонив він за останньою моделлю iPhone.

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1 квітня під час обшуків Служби безпеки України (СБУ) у будинку намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя митрополит "засвітив" дорогі брендові речі. Крім того, священнослужитель є власником останньої моделі смартфона iPhone.

На фотографіях, опублікованих СБУ, видно, що митрополит УПЦ (Московський патріархат, МП) має шарф французького бренду Louis Vuitton. На офіційному сайті компанії ціна аксесуара складає 395 євро (майже 16 тисяч гривень). У мережі також можна знайти такий шарф за 700 доларів.

Фото: СБУ

Фото: Скріншот

Крім того, у намісника Києво-Печерської лаври помітили дорогий швейцарський годинник Patek Philippe S.A. У мережі модель Calatrava, як у Павла Лебедя, можна знайти за 35 тисяч доларів.

Годинник Patek Philippe Calatrava Фото: Скріншот

У митрополита Павла годинник Patek Philippe Calatrava Фото: Скріншот

У Telegram-каналах також опублікували фото, на яких митрополит розмовляє по iPhone 14. Вартість такої моделі в максимальній комплектації в Україні становить 75 тисяч гривень.

Павло Лебідь Фото: Скріншот

Підозра митрополиту УПЦ (МП) Павлу та обшуки у Лаврі

Вранці 1 квітня митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Києво-Печерської лаври, СБУ вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Спецслужба підозрює митрополита УПЦ у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (ст. 161 ККУ) та виправдання збройної агресії з боку Росії (ст. 436 ККУ).

Також вранці 1 квітня співробітники СБУ провели обшук у будинку митрополита Павла. Слідчі заходи відбувалися і у 42-му корпусі Києво-Печерської лаври.

Обшуки проводили у двоповерховому приватному особняку, де, ймовірно, мешкає митрополит Павло. Усередині будівлі можна побачити дорогу обробку з позолотою. Також правоохоронці помітили велику статуетку у вигляді золотої риби, інкрустованої червоним та синім камінням.

Нагадаємо, 1 квітня у СБУ розповіли про можливі злочини митрополита УПЦ Павла. Слідчі запевняють, що зібрали багато доказів образи почуттів віруючих, приниження інших конфесій та висловлювань на підтримку РФ.

Раніше, 30 березня, митрополит УПЦ Павло записав звернення до президента Володимира Зеленського. Священнослужитель пригрозив главі держави "карою Господньою" за рішення вигнати ченців із Києво-Печерської лаври.