Шел с подростками: епископа, которого СБУ "застала" с парнем из хора, избили в Черновцах (видео)

В сети сообщают, что на епископа напал местный житель, увидевший, что тот в позднее время суток гуляет с юными артистами хора.

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В Черновцах 10 апреля вечером избили епископа Никиту. Он шел по городу в компании двоих подростков из хора. Об инциденте сообщили в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

"Есть факты считать, что нападение на епископа было — умышленное, полиция, вызванная на место событий, не арестовала нападающего, по просьбе свидетелей проверить нападающего на состояние алкогольного или наркотического опьянения — работники полиции этого не сделали", — говорится в сообщении.

В Епархии отметили, что на момент избиения епископ находился в компании подростка, чей отец якобы служит в ВСУ.

Предыдущий пост спозже в Епархии расширили и воспроизвели события в ту ночь поминутно ;

время 22:00

преступление было совершено на улице Сагайдачной, Черновцы, у входа в Николаевский храм УПЦ;

красная "Мазда" 2013 года (номера зафиксированы) сначала медленно проехала мимо епископа Никиты, который возвращался в епархиальное управление с двумя иподиаконами, а затем вернулась обратно. Злоумышленник узнал Епископа. Машина остановилась, из нее вышел мужчина спортивного телосложения и нанес удар кулаком по лицу епископа Никиты;

затем злоумышленник нанес удар иподиакону, чей отец — воин ВСУ и служит на передовой.

В Епархии сообщили, что нападающий не испугался вызова полиции и продолжал угрожать жертвам даже по прибытии правоохранителей.

В местных пабликах рассказывают несколько иную историю. Здесь сообщают, что на епископа с кулаками набросился боец ВСУ с позывным "Викинг". Его разозлило, что священник, недавно фигурировавший в соцсетях на фотографиях с парнем из хора во время обысков СБУ, около полуночи прогуливался с 16-летними подростками.

На месте работали правоохранители. На военнослужащего составили протокол.

Напомним, что во время обыска Черновицкой епархии УПЦ МП в ноябре 2022 года Архимандрита Никиту правоохранители застали раздетым в компании 17-летнего парня, поющего в хоре. Кроме того, правоохранители обнаружили в помещении УПЦ (МП) документы, указывающие на российское гражданство церковного руководства, а также пророссийскую литературу, призывающую к поддержке оккупации Украины. Сам Архимандрит утверждал, что его раздели и приставили к стене, чтобы сделать фото.

Ранее сообщалось, что в МВД объявили в розыск священнослужителя УПЦ МП в Хмельницком, вытолкнувшем из храма украинского военного. Местонахождение священника неизвестно с 5 апреля 2023 года.

Во Львове в канун Пасхи окончательно прекратили деятельность УПЦ Московского патриархата. Самострой, возведенный УПЦ МП в районе Сихова, был демонтирован, а владельцы помещения на Антоновича расторгли соглашение с представителями Московского патриархата.