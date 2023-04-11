Ішов із підлітками: єпископа, якого СБУ "заскочила" з хлопцем з хору, побили в Чернівцях (відео)

У мережі повідомляють, що на єпископа напав місцевий житель, який побачив, що той у пізній час доби гуляє з юними артистами хору.

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У Чернівцях 10 квітня ввечері побили єпископа Никиту. Він ішов по місту в компанії двох підлітків із хору. Про інцидент повідомили в Чернівецько-Буковинський єпархії УПЦ.

"Є факти вважати, що напад на єпископа був зумисний, поліція, яку викликали на місце подій, не арештувала нападника, на прохання свідків перевірити нападника на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння — працівники поліції цього не зробили", — йдеться в повідомленні.

У Єпархії зазначили, що на момент побиття єпископ був у компанії підлітка, чий батько нібито служить у ЗСУ.

Попередній пост із часом у Єпархії розширили та відтворили події тієї ночі похвилинно;

час 22:00

злочин було скоєно на вулиці Сагайдачній, м.Чернівці, біля входу до Миколаївського храму УПЦ;

червона "Мазда" 2013 року (номери зафіксовані) спочатку повільно проїхала повз єпископа Никиту, який повертався до єпархіального управління з двома іподияконами, а потім повернулася назад. Зловмисник упізнав єпископа. Машина зупинилася, з неї вийшов чоловік спортивної статури, який завдав спочатку удар кулаком по обличчю єпископа Никити;

потім зловмисник завдав удар іподиякону, чий батько — воїн ЗСУ та служить на передовій.

В єпархії повідомили, що нападник не злякався виклику поліції та продовжував погрожувати жертвам навіть після прибуття поліції.

У місцевих пабліках розповідають дещо іншу історію. Тут повідомляють, що на єпископа з кулаками накинувся боєць ЗСУ з позивним "Вікінг". Його розлютило, що священник, який нещодавно фігурував у соцмережах на світлинах із хлопцем з хору під час обшуків СБУ, близько опівночі прогулювався з 16-річними підлітками.

На місці працювали правоохоронці. На військовослужбовця склали протокол.

Нагадаємо, що під час обшуку Чернівецької єпархії УПЦ МП у листопаді 2022 року архімандрита Никиту правоохоронці заскочили роздягненим у компанії 17-річного хлопця, який співає в хорі. Крім того, правоохоронці знайшли в приміщенні УПЦ (МП) документи, що вказують на російське громадянство церковного керівництва, а також проросійську літературу, яка закликає до підтримки окупації України. Сам архімандрит стверджував, що його роздягли та приставили до стіни, щоб зробити фото.

Раніше повідомлялося, що в МВС оголосили у розшук священнослужителя УПЦ МП у Хмельницькому, який виштовхнув із храму українського військового. Місцеперебування священника невідоме з 5 квітня 2023 року.

У Львові напередодні Великодня остаточно припинили діяльність УПЦ Московського патріархату. Самобуд, зведений УПЦ МП у районі Сихова, було демонтовано, а власники приміщення на Антоновича розірвали угоду з представниками Московського патріархату.