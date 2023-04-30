Украина подписала три новых контракта с турецким производителем БПЛА Baykar, – министр Камышин

Новые соглашения с турецкой компанией Baykar усилят украинский ОПК, считает министр Александр Камишін.

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29 апреля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин посетил международную выставку авиационной техники "Teknofest 2023" в Стамбуле, Турция. В результате ему удалось подписать три новых соглашения между компанией Baykar, которая занимается производством БПЛА, и двумя неназванными предприятиями ОПК Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Министр Камышин, сообщил в своем Telegram-канале, что по результатам визита в Турцию были заключены 3 контракта с компанией Baykar для украинских производителей. Министр не сообщил деталей нового соглашения, но отметил, что эти контракты дают Украине экспортную выручку и оружие нового поколения.

По словам Камишина у Украины и Турции уже есть позитивный опыт сотрудничества в оборонно-промышленном секторе. Главная цель состоит в расширении этого сотрудничества.

"Это сотрудничество необходимо украинским предприятиям уже сегодня как возможность дополнительного наращивания мощностей и производства критически важной для нашей армии техники", — заявил Камышин.

Международная выставка авиационной и аэрокосмической техники "Teknofest" проходит в Турции каждый год. Это самая большая площадка, где демонстрируются новые разработки вышеуказанной техники.

Напоминаем, что в компании Baykar представили крылатую ракету Kemankes с дальностью более 200 км. Новый боеприпас подойдет как для Bayraktar TB2, так и для более новых TB3 и Anka. Искусственный интеллект поможет ракете найти и уничтожить цель.

В начале года появилась информация о том, что в Украине завершили проектирование завода по производству беспилотников Bayraktar. В течение следующих двух лет может начаться изготовление Bayraktar TB2 и Kizilelma, заявил тогда посол Украины в Турции Василий Боднар.

Напоминаем, что Германия подтвердила передачу Украине второй системы ПВО Iris-T. Кроме этого, Германия передала украинским военным еще восемь грузовиков Zetros и два грузовика 8x6 с восемью раскатными контейнерами.