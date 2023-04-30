Україна підписала три нові контракти з турецьким виробником БПЛА Baykar, — міністр Камишін

Нові угоди з турецькою компанією Baykar посилять український ОПК, вважає міністр Олександр Камишін.

Related video

29 квітня міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін відвідав міжнародну виставку авіаційної техніки "Teknofest 2023" у Стамбулі, що в Туреччині. В результаті йому вдалося підписати три нові угоди між компанією Baykar, яка займається виробництвом БПЛА, та двома неназваними підприємствами ОПК України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Міністр Камишін повідомив у своєму Telegram-каналі, що за результатами візиту до Туреччини було укладено 3 контракти з компанією Baykar для українських виробників. Міністр не повідомив деталей нової угоди, але зазначив, що ці контракти дають Україні експортну виручку та зброю нового покоління.

За словами Камишіна, Україна й Туреччина вже мають позитивний досвід співпраці в оборонно-промисловому секторі. Головна мета полягає в розширенні цієї співпраці.

"Ця співпраця потрібна українським підприємствам уже сьогодні як можливість додаткового нарощування потужностей і виробництва критично важливої для нашої армії техніки", — заявив Камишін.

Міжнародна виставка авіаційної та аерокосмічної техніки "Teknofest" проходить у Туреччині щороку. Це найбільший майданчик, де демонструються нові розробки вказаної вище техніки.

Нагадуємо, що в компанії Baykar представили крилату ракету Kemankes із дальністю понад 200 км. Новий боєприпас підійде як для Bayraktar TB2, так і для нових TB3 і Anka. Штучний інтелект допоможе ракеті знайти й знищити ціль.

На початку року з'явилася інформація, що в Україні завершили проєктування заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Протягом наступних двох років може розпочатися виготовлення Bayraktar TB2 і Kizilelma, заявив тоді посол України в Туреччині Василь Боднар.

Нагадуємо, що Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО Iris-T. Крім цього, Німеччина передала українським військовим ще вісім вантажівок Zetros і дві вантажівки 8x6 із вісьмома розкатними контейнерами.