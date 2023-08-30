Тело украинского мальчика нашли через 6 месяцев после землетрясения в Турции (фото)

11-летнего Захара, как отмечают журналисты, похоронили на кладбище для сирот. Его личность удалось установить благодаря тесту ДНК.

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В Турции через полгода после масштабного землетрясения, которое унесло жизни 50 тысяч 96 человек, нашли тело 11-летнего Захара Гладкого из Украины. Его идентифицировали благодаря ДНК-экспертизе. Об этом пишет турецкое издание Уепісаггаѕетеѕі.

Мальчик с братом и мамой уехали в Турцию после начала полномасштабного российского вторжения и поселились в Хатае. Они погибли 6 февраля. Тела мамы Юлии Петровой и брата Матвея извлекли из-под завалов, а тело 11-летнего Захара рядом не обнаружили.

В результате поисков через полгода после землетрясения тело Захара нашли на кладбище № 402 в районе Нарлиджа района Антакья. Отец мальчика и бабушка приезжали в Турцию и сдавали тест ДНК.

"Бабушка Захара приехала в Хатай, чтобы найти его. В прокуратуре ей показали фото мальчика, который был похож на Захара. Тест ДНК совпал. Таким образом мы узнали, что Захар похоронен на кладбище для сирот. Нам очень жаль, но теперь хоть знаем где он есть", — рассказала тетя мальчика Алена Севги Ташчи.

Из-за ошибки в блоках, по которым фиксировали жертв природной катастрофы, Захара не могли найти длительное время.

"Было записано как блок А1. Но они жили в квартале А2. Они, видимо, не сообщили, когда его нашли, потому что блоки были перепутаны", - сказала Алена Севги Ташчи.

Могила Захара, которого похоронили как неизвестного

Она рассказала, что тело Захара перевезут в Украину и похоронят рядом с мамой и братом в родном Запорожье.

Напомним, что в провинции Хатай, в Турции, уцелел единственный город — Эрзин. Там не зафиксировали ни погибших, ни раненых. Этот феномен объяснили тем, что городские власти не позволяли строительство самостроев и тщательно проверяли строительные нормы.

Ранее сообщалось, что под завалами в Турции погибли 5 украинцев. В целом удалось разыскать 136 граждан Украины и эвакуировать 37. Из-под завалов спасены 10 украинцев. 7 по состоянию на 14 февраля считались пропавшими без вести.