Тіло українського хлопчика знайшли через 6 місяців після землетрусу в Туреччині (фото)

11-річного Захара, як зазначають журналісти, поховали на кладовищі для сиріт. Його особу вдалося встановити завдяки тесту ДНК.

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У Туреччині через пів року після масштабного землетрусу, який забрав життя 50 тисяч 96 людей, знайшли тіло 11-річного Захара Гладкого з України. Його ідентифікували завдяки ДНК-експертизі. Про це пише турецьке видання Уenicaggazetesi.

Хлопчик з братом і мамою поїхали до Туреччині після початку повномасштабного російського вторнення і оселилися в Хатаї. Вони загинули 6 лютого. Тіла мами Юлії Петрової та брата Матвія витягли з-під завалів, а тіло 11-річного Захара поруч не виявили.

В результаті пошуків за пів року після землетрусу тіло Захара знайшли на кладовищі № 402 в районі Нарліджа району Антак'я. Батько хлопчика та бабуся приїздили до Туреччини і здавали тест ДНК.

"Бабуся Захара приїхала до Хатая, щоб знайти його. В прокуратурі їй показали фото хлопчика, який був схожий на Захара. Тест ДНК збігся. Таким чином ми дізналися, що Захар похований на кладовищі для сиріт. Нам дуже шкода, але тепер хоч знаємо де він є ", — розповіла тітка хлопчика Альона Севгі Ташчі.

Через помилку в блоках, за якими фіксували жертв природньої катастрофи, Захара не могли знайти тривалий час.

"Було записано як блок А1. Але вони жили в кварталі А2. Вони, мабуть, не повідомили, коли його знайшли, тому що блоки були переплутані", — сказала Альона Севгі Ташчі.

Могила Захара, якого поховали як невідомого

Вона розповіла, що тіло Захара перевезуть до України і поховають поруч з мамою і братом у рідному Запоріжжі.

Нагадаємо, що в провінції Хатай, в Туреччині, вціліло єдине місто — Ерзін. Там не зафіксували ані загиблих, ані поранених. Цей феномен пояснили тим, що міська влада не дозволяла будівництво самобудов і ретельно перевіряла будівельні норми.

Раніше повідомлялося, що під завалами у Туреччні загинули 5 українців. Загалом вдалося розшукати 136 громадян України та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10 українців. 7 станом на 14 лютого вважалися зниклими.