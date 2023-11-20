"Не отменят": Фарион могли окончательно уволить из Львовской политехники, — нардеп

По словам народного депутата Юлии Гришиной, в администрации университета назвали исчезновение заявления об отставке "техническим моментом", а слова языковеда могут быть манипуляцией.

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Языковеда и бывшего народного депутата Ирину Фарион могли окончательно уволить с национального университета Львовская политехника, где она занимала должность профессора кафедры украинского языка. Об этом сообщила заместительница председателя фракции "Слуга Народа", народный депутат Юлия Гришина в своем Telegram-канале 20 ноября.

По ее словам, она обращалась в администрацию учебного заведения, где было подтверждено, что решение об увольнении было окончательным.

"Исчезновение сообщения со страницы в соцсетях — просто технический момент. Увольнение состоялось и его не отменят. Что интересно, слова Фарион о том, что с ней никто не обсудил ситуацию перед финальным решением — просто манипуляция", — заявляет Юлия Гришина.

Отмечается, что руководство университета несколько раз пыталось связаться с преподавательницей по телефону, чтобы обсудить вопрос, однако звонки игнорировались. В результате, как пишет Юлия Гришина, Ирина Фарион подала на свою аудиторию увольнение так, будто бы с ней даже не поговорили.

Увольнение Фарион: подробности

В одном из своих интервью от 4 ноября языковед Ирина Фарион заявила, что не может называть украинцами тех, кто продолжает разговаривать на русском языке, даже если речь идет о представителях ВСУ.

"Так пусть себя назовут "русскими". Что им мешает? Почему они такие обалделые? Почему сошлось именно на украинском языке? Если они такие большие патриоты, пусть покажут свой патриотизм", – заявила Ирина Фарион.

Это вызвало бурную реакцию у военных и некоторых медийных личностей. Студенты также начали бороться с такими высказываниями, однако в Минобразования заявили, что поддерживают позицию граждан, однако решение об увольнении работников высшие учебные заведения принимают самостоятельно.

После этого, 14 ноября во Львове студенты вышли на митинг к Львовской политехнике, где начали требовать уволить преподавательницу за ее высказывания о военных, а 15 ноября появилось заявление об увольнении Ирины Фарион.

Спустя несколько дней Львовская политехника удалила сообщения об увольнении Ирины Фарион, однако через несколько часов все вернулось на место. Вероятно это и был технический момент, который упомянула Юлия Гришина.