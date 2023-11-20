"Не скасують": Фаріон могли остаточно звільнити з Львівської політехніки, — нардеп

За словами народної депутатки Юлії Гришиної, в адміністрації університету назвали зникнення заяви про відставку "технічним моментом", а слова мовознавиці можуть бути маніпуляцією.

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Мовознавицю та колишню народну депутатку Ірину Фаріон могли остаточно звільнити з національного університету Львівська політехніка, де вона обіймала посаду професора кафедри української мови. Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга Народу", народна депутатка Юлія Гришина у своєму Telegram-каналі 20 листопада.

За її словами, вона зверталася до адміністрації навчального закладу, де було підтверджено, що рішення про звільнення було остаточним.

"Зникнення допису зі сторінки в соцмережах — просто технічний момент. Звільнення відбулося і його не скасують. Що цікаво, слова Фаріон про те, що з нею ніхто не обговорив ситуацію перед фінальним рішенням — просто маніпуляція", — заявляє Юлія Гришина.

Зазначається, що керівництво університету кілька разів намагалося зв'язатися з викладачкою телефоном, щоб обговорити питання, однак дзвінки ігнорувалися. У результаті, як пише Юлія Гришина, Ірина Фаріон подала на свою аудиторію звільнення так, нібито з нею навіть не поговорили.

Звільнення Фаріон: подробиці

В одному зі своїх інтерв'ю від 4 листопада мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що не може називати українцями тих, хто продовжує розмовляти російською мовою, навіть якщо йдеться про представників ЗСУ.

"Так нехай себе назвуть "русскими". Що їм заважає? Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме українською мовою? Якщо вони такі великі патріоти, нехай покажуть свій патріотизм", — заявила Ірина Фаріон.

Це викликало бурхливу реакцію у військових та деяких медійних особистостей. Студенти також почали боротися з такими висловлюваннями, однак у Міносвіти заявили, що підтримують позицію громадян, хоча рішення про звільнення працівників вищі навчальні заклади ухвалюють самостійно.

Після цього, 14 листопада у Львові студенти вийшли на мітинг до Львівської політехніки, де почали вимагати звільнити викладачку через її висловлювання про військових, а 15 листопада з'явилася заява про звільнення Ірини Фаріон.

За кілька днів Львівська політехніка видалила повідомлення про звільнення Ірини Фаріон, однак за кілька годин усе повернулося на місце. Імовірно, це і був технічний момент, який згадала Юлія Гришина.