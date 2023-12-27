На Львовщине зарегистрировали наибольшее количество коррупционных правонарушений в 2023 году, — НАПК

Меньше всего коррупционных дел зафиксировали в Николаевской (37 записей), Запорожской (40 записей) и Херсонской (5 записей) областях.

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В 2023 году на Львовщине зарегистрировали наибольшее количество записей в реестре коррупционных правонарушений. На "втором месте" Днепропетровская и Киевская области. Об этом стало известно из открытого Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Соответствующий список сгенерировали по количеству записей в реестре коррупционных правонарушений с 1 января 2023 года по 25 декабря 2023 года. Всего за этот период зафиксировали 3046 записей.

"Возглавляет" перечень Львовская область — 243 записи в реестре коррупционных правонарушений, из них:

по судебным решениям — 216;

по уголовному кодексу — 153;

по административным правонарушениям — 63;

по дисциплинарным взысканиям — 27.

Второе место по количеству записей разделили между собой Днепропетровская и Киевская области — по 219. Из них в Днепропетровской:

по судебным решениям — 219;

по уголовному кодексу — 145;

по административным правонарушениям — 74.

В Киевской:

по судебным решениям — 217;

по уголовному кодексу — 187;

по административным правонарушениям — 30;

по дисциплинарным взысканиям — 2.

На третьем месте в списке оказалась Одесская область — 217 записей, из которых:

по судебным решениям — 207;

по уголовному кодексу — 69;

по административным правонарушениям — 138;

по дисциплинарным взысканиям — 9.

Меньше всего коррупционных дел зафиксировали в Николаевской (37 записей), Запорожской (40 записей) и Херсонской (5 записей) областях.

Записи реестра в разрезе областей

Коррупционные скандалы в 2023 году

Напомним, 21 января сотрудники Национального антикоррупционного бюро взяли под арест первого заместителя главы Министерства развития общин и территорий Украины Василия Лозинского. Чиновника подозревают в хищении бюджетных средств. В СМИ сообщалось, что сумма взятки составила 400 000 долларов и имеет отношение к закупке генераторов.

2 октября в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о том, что в Сумах задержали мэра и чиновника горсовета Александра Лысенко во время получения взятки.

Также 6 ноября следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, который занимал эту должность с 2021 по 2023 годы. Фигуранта подозревают в растрате государственных средств почти на 1 млрд грн.

21 ноября НАБУ совместно с САП сообщили, что в Украине разоблачили на взяточничестве еще одного депутата, который пытался дать деньги высокопоставленному чиновнику Минвосстановления и главе Госагентства восстановления. Тогда в ОО "Центр противодействия коррупции" заявили, что речь идет о нардепе Сергее Лабазюке.

Добавим, что в тот же день работники НАБУ также разоблачили депутата Андрея Одарченко. По информации следствия, он также пытался дать взятку председателю Государственного агентства восстановления. За выделение средств на ремонт подконтрольного ему объекта депутат предлагал дать 50 тыс. долларов в криптовалюте.