Экс-министр обороны Резников возвращается к юридической практике: его право как адвоката восстановлено

Заниматься адвокатской практикой в правовом поле Украины Алексей Резников может уже с 16 января 2024 года.

Related video

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников решил снова вернуться к адвокатской практике. Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Как отмечает ассоциация, право на занятие адвокатской деятельностью Алексея Резникова восстановлено согласно п. 1 ч. 4 ст. 31 Закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" с 16 января этого года на основании его заявления. Соответствующие изменения внесены в личную карточку адвоката в Едином реестре адвокатов Украины.

Алексей Резников-адвокат — что известно

Резников начал свою адвокатскую карьеру еще в 1994 году и до работы в правительстве занимал различные должности в юридических фирмах и адвокатских объединениях.

В апреле 2014 года на внеочередном Съезде адвокатов Украины в Одессе он был избран одним из трех членов Высшего совета юстиции по квоте адвокатуры.

Приостановил Резников свое право выступать в качестве адвоката в марте 2020 года, после назначения в Кабинет Министров на должность вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

3 ноября 2021 года Верховная Рада Украины уволила его с этой должности, назначив на следующий день на должность министра обороны Украины.

5 сентября 2023 года парламент принял отставку Резникова с этой должности, а уже 6 сентября министром обороны Украины стал Рустем Умеров.

Важно

Экс-министр обороны Алексей Резников снялся в сериале "Нюхач" с российскими актерами (видео)

Напомним, Фокус писал, что отставку Алексея Резникова с должности министра обороны поддержали не все народные депутаты, хотя "за" проголосовало подавляющее большинство.