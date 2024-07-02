Мошенница собирала деньги на имени "Да Винчи" Коцюбайло: вдова бойца разоблачила схему (фото)

Алина Михайлова рассказала, что псевдовоенная еще до гибели Дмитрия Коцюбайло объявляла сборы, прикрываясь его именем. Между тем женщина никогда не участвовала в боевых действиях и не имела боевых ранений.

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Волонтер Юлия Воборникова-Головко "Ураган" объявила сбор средств на помощь девушке, которая якобы воевала с Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайло. Украинцы увидели фото, где девушка стоит рядом с бойцом, узнали о перипетиях жизни и начали перечислять деньги, чтобы помочь. Однако выяснилось, что история вымышленная и деньги следует вернуть. О мошенничестве руководитель медицинской службы "УЛЬФ" подразделения "Волки да Винчи" ВСУ и вдова погибшего Алина Михайлова рассказала на Facebook.

Сообщение Михайловой появилось менее чем через сутки после того, как Юлия Воборникова призвала украинцев помочь девушке Анастасии Шемет. Шемет рассказала, как якобы воевала в Добровольческом украинском корпусе (ДУК). Она пожаловалась волонтеру на тяжелую жизнь, показала последствия ранения ног, которые годами не заживают. Ей решили помочь — устроили на проживание у другого волонтера, Юлии Патрамай, нашли работу на сборке БПЛА, объявили сбор денег. В заметке со сбором волонтер подробно пересказала историю "экс-военной" ДУК.

История с Да Винчи — сообщение волонтера о Настя Шемет Фото: Скриншот История с Да Винчи — как волонтер помогала Насте Шемет Фото: Скриншот

К сообщению были прикреплены несколько фото с Шемет. На одном — девушка вместе с Дмитрием Коцюбайло: фотография должна была бы убедить в правдивости истории.

История с Да Винчи — Дмитрий Коцюбайло и Настя Шемет Фото: Facebook

Алина Михайлова и история Шемет

Алина опровергла рассказ Шемет и заявила, что все, привлеченные к сбору средств, являются мошенниками. Медик уверена, что Анастасия никогда не воевала в ДУК, не получала ранений и контузии. Кроме того, она и раньше рассказывала эту историю и Коцюбайло с ней контактировал, чтобы это прекратить. По мнению Михайловой, к сделке может причастна и Юлия, которая должна была бы поинтересоваться, кем на самом деле является человек, обратившийся за помощью.

"Дмитрий не раз ей звонил, когда она делала такие несчастные сборы для себя и говорил прекратить обманывать людей на деньги. Автора сообщения считаю причастной так же к схемам с этой Анастасией", — написала Алина.

История с Да Винчи — сообщение Алины Михайловой о мошенничестве Фото: Скриншот

Тем временем Юлия, которая объявила сбор для Насти Шемет, отреагировала на заявление Алины Михайловой. Она признала, что ее ввела в заблуждение девушка, которая, вероятно, "имеет проблемы с ментальным здоровьем". Выяснилось, что она не участвовала в боевых действиях и рассказы о ранениях были сплошной выдумкой. После этого волонтер объявила, что компенсирует деньги людям, которые успели перечислить средства на счета Шемет.

"Моя вина, что поверила фото и рассказам. Сумму она на карточку собрала не большую, компенсирует все. Думаю это будет хорошая наука, что нельзя врать на такие темы", — говорится в заметке.

История с Да Винчи — сообщение волонтера о возврате средств Фото: Скриншот

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло — командир 1 отдельного штурмового батальона "Волки да Винчи" 67 отдельной механизированной бригады "ДУК". Мужчина присоединился к войне с РФ еще в 2014 году, а погиб весной 2023 года под Бахмутом. В момент гибели бойцу было 27 лет. Президент Украины Владимир Зеленский незадолго до того присвоил Коцюбайло звание "Герой Украины". Алина Михайлова — невеста погибшего, парамедик, которая видела его последние минуты жизни.

Напоминаем, 7 марта, в годовщину гибели "Да Винчи", в подразделении добровольцев восстановили присягу в честь павшего бойца. Зимой 2024 года стало известно, что 1 штурмовой батальон перешел в подчинение другой воинской части: Фокус разобрался, почему так произошло.