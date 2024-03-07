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Военный Фокус Российско-украинская война

Годовщина смерти Коцюбайло: "Волки Да Винчи" возродили традицию с присягой добровольцев

Годовщина смерти, Дмитрий Коцюбайло, Волки Да Винчи, Герой Украины, война РФ против Украины, присяга добровольцев
Фото: Волки Да Винчи | "Волки Да Винчи" в годовщину смерти Дмитрия Коцюбайло возобновили традицию с присягой добровольцев

В батальоне заверили, что отныне ежегодно 7 марта будет наполнено не только слезами и скорбью, но и сплоченностью нации вокруг силы духа Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.

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Год назад, 7 марта 2023 года, в боях под Бахмутом Донецкой области погиб командир батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло. В первую годовщину трагедии его побратимы возобновили традицию с присягой добровольца, о чем сообщили в Telegram-канале подразделения 7 марта.

По их мнению, этот день должен быть наполнен не только слезами и скорбью, а сплотил нацию вокруг силы духа и победы легендарного Дмитрия Коцюбайло. Этот человек стал символом целого поколения, ведь положил свою молодость на алтарь борьбы с противником.

Годовщина смерти, Дмитрий Коцюбайло, Волки Да Винчи, Герой Украины, война РФ против Украины, присяга добровольцев Fullscreen
"Волки Да Винчи" в годовщину смерти Дмитрия Коцюбайло возобновили традицию с присягой добровольцев
Фото: Волки Да Винчи
Годовщина смерти, Дмитрий Коцюбайло, Волки Да Винчи, Герой Украины, война РФ против Украины, присяга добровольцев Fullscreen
"Волки Да Винчи" в годовщину смерти Дмитрия Коцюбайло возобновили традицию с присягой добровольцев
Фото: Волки Да Винчи
Годовщина смерти, Дмитрий Коцюбайло, Волки Да Винчи, Герой Украины, война РФ против Украины, присяга добровольцев Fullscreen
"Волки Да Винчи" в годовщину смерти Дмитрия Коцюбайло возобновили традицию с присягой добровольцев
Фото: Волки Да Винчи
Годовщина смерти, Дмитрий Коцюбайло, Волки Да Винчи, Герой Украины, война РФ против Украины, присяга добровольцев Fullscreen
"Волки Да Винчи" в годовщину смерти Дмитрия Коцюбайло возобновили традицию с присягой добровольцев
Фото: Волки Да Винчи
Годовщина смерти, Дмитрий Коцюбайло, Волки Да Винчи, Герой Украины, война РФ против Украины, присяга добровольцев Fullscreen
"Волки Да Винчи" в годовщину смерти Дмитрия Коцюбайло возобновили традицию с присягой добровольцев
Фото: Волки Да Винчи
Годовщина смерти, Дмитрий Коцюбайло, Волки Да Винчи, Герой Украины, война РФ против Украины, присяга добровольцев Fullscreen
"Волки Да Винчи" в годовщину смерти Дмитрия Коцюбайло возобновили традицию с присягой добровольцев
Фото: Волки Да Винчи
Годовщина смерти, Дмитрий Коцюбайло, Волки Да Винчи, Герой Украины, война РФ против Украины, присяга добровольцев
Годовщина смерти, Дмитрий Коцюбайло, Волки Да Винчи, Герой Украины, война РФ против Украины, присяга добровольцев
Годовщина смерти, Дмитрий Коцюбайло, Волки Да Винчи, Герой Украины, война РФ против Украины, присяга добровольцев
Годовщина смерти, Дмитрий Коцюбайло, Волки Да Винчи, Герой Украины, война РФ против Украины, присяга добровольцев
Годовщина смерти, Дмитрий Коцюбайло, Волки Да Винчи, Герой Украины, война РФ против Украины, присяга добровольцев
Годовщина смерти, Дмитрий Коцюбайло, Волки Да Винчи, Герой Украины, война РФ против Украины, присяга добровольцев

"Сегодня мы восстанавливаем традицию давать присягу добровольца… Отныне ежегодно 7 марта будет днем, который будет свидетельствовать о триумфе украинской героики, частью которой стала и доблесть Да Винчи", — говорится в сообщении.

Перед этим в официальном Telegram-канале "Волков Да Винчи" также писали, что Дмитрий Коцюбайло стал первым добровольцем, который удостоился звания Героя Украины. Вся его молодость прошла на баррикадах и в окопах, ведь он боролся за честь и свободу своей страны. Боролся в целом за Украину.

"Он всегда первым шел в бой. Всегда ценил жизнь собратьев. Всегда был примером смелости и вел за собой людей. Его авторитет был безоговорочным. Да Винчи не оставил после себя детей, но его детище и наследство — подразделение "Волки Да Винчи", которое он воспитал и вырастил", — говорится в сообщении.

Напомним, о смерти украинского защитника 7 марта 2023 года сообщил правозащитник Маси Найем на своей странице в социальной сети Facebook. Случилось это во время активных боевых действий под Бахмутом в Донецкой области. Дмитрий Коцюбайло получил осколочное ранение в шею и медики оказались бессильны. Герою Украины было 27 лет.

10 марта в Киеве состоялось прощание с легендарным "Да Винчи" и туда пришли сотни горожан, а также президент Владимир Зеленский. Церемония прощания с погибшим под Бахмутом украинским защитником началась в 12:00 с панихиды в Михайловском златоверхом соборе столицы, а на богослужение в церкви собралось не менее трех сотен человек.