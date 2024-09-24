Уволенный из-за паспорта РФ замруководителя Нацполиции стал соискателем в академии МВД, — СМИ

Из полиции не уволили чиновника, жена которого имеет российское гражданство, а он, вероятно, — контакты с криминалитетом. Через четыре года правоохранитель станет доктором наук, написали журналисты.

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Заместитель руководителя Национальной полиции Дмитрий Тишлек после скандала с российским гражданством жены и контактами с криминалитетом остался в правоохранительной структуре. В Нацполиции издали приказ о командировке для получения степени доктора наук. О месте докторантуры Тишлека и о решении ведомства написало издание "Украинская правда".

Журналисты получили ответ на официальное обращение, которое они направили в Нацполицию. Выяснилось, что чиновника отправили на обучение в Национальную академию внутренних дел, которая является основным учебным заведением ВМС Украины. Правоохранитель стал соискателем докторской степени и будет писать научную работу. В ответе, полученном УП, указано, что Тишлек приступил к работе в научной лаборатории по проблемам противодействия преступности. Дата начала обучения — 1 января 2024 года (продолжительность докторантуры — 4 года).

Дело Тишлека — детали

Дмитрий Тишлек — экс-заместитель начальника Нацполиции, уроженец Донецка, который с 2013-го по 2015 год был заместителем начальника отдела Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, затем работал на различных должностях в МВД и Нацполиции, а в 2019-2023 гг. возглавлял Департамент стратегических расследований Нацпола.

Осенью 2023 года расследователи проекта Bihus.info выяснили, что жена Тишлека родилась в Ростовской области и имеет российское гражданство. Семейство поддерживает отношения с тещей, которая в 2018 году приехала из РФ, купила квартиру, переписала ее на дочь и вернулась в Россию. Кроме того, фигурант жил в доме предпринимателя Виталия Нечипоренко, а тот, в свою очередь, работал с российским криминальным авторитетом по прозвищу "Полузверь", говорится в расследовании.

После объяснений Bihus.info работники НАПК обратили внимание на то, что сотрудник правоохранительных органов якобы получает подарки в форме проживания в квартирах, которые ему не принадлежат. Впрочем, Печерский суд Киева признал, что такие подозрения безосновательны.

Между тем Тишлек написал заявление на увольнение, а в Нацполиции началось служебное расследование, напомнили в УП. В июне 2024 года глава МВД Игорь Клименко в интервью "Укринформ" заявил, что фигуранта не уволили, поскольку проверка не подтвердила подозрений.

Напоминаем, 23 сентября расследователи опубликовали видео о четырех нардепах, которые во время войны стали владельцам авто стоимостью от 4 до 8 млн грн. Кроме того, проект "Слідство. Інфо" рассказал об имуществе министра агрополитики, которое якобы не соответствует его доходам.