Звільнений через паспорт РФ замкерівника Нацполіції став здобувачем в академії МВС, — ЗМІ

Із поліції не звільнили посадовця, дружина якого має російське громадянство, а він, імовірно, — контакти з криміналітетом. Натомість через чотири роки правоохоронець стане доктором наук, написали журналісти.

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Заступник керівника Національної поліції Дмитро Тишлек після скандалу з російським громадянством дружини та контактами з криміналітетом залишився в правоохоронній структурі. У Нацполіції видали наказ про його відрядження задля здобуття ступеня доктор наук. Про місце докторантури Тишлека і про рішення відомства щодо нього написало видання "Українська правда".

Журналісти отримали відповідь на офіційне звернення, яке вони спрямували до Нацполіції. З'ясувалося, що посадовця відрядили на навчання до Національної академії внутрішніх справ, яка є основним навчальним закладом ВМС України. Правоохоронець став здобувачем докторського ступеня і писатиме наукову роботу. У відповіді, отриманій УП, ідеться, що Тишлек розпочав навчання у науковій лабораторії з проблем протидії злочинності. Дата початку навчання — 1 січня 2024 року (тривалість докторантури — 4 роки).

Справа Тишлека — деталі

Дмитро Тишлек — ексзаступник начальника Нацполіції, уродженець Донецька, який з 2013-го до 2015 року був заступником начальника відділу Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, потім працював на різних посадах у МВС та Нацполіції, а у 2019-2023 рр. очолював Департамент стратегічних розслідувань Нацполу.

Восени 2023 року розслідувачі проєкту Bihus.info з'ясували, що дружина Тишлека походить із Ростовської області та має російське громадянство. Родина підтримує стосунки з тещею, яка у 2018 році приїхала з РФ, купила квартиру, переписала її на доньку та повернулася до Росії. Крім того, фігурант мешкав у будинку, який належить підприємцю Віталію Нечипоренку, а той, своєю чергою, працював із російським кримінальним авторитетом на прізвисько "Полузверь", ідеться у розслідуванні.

Після пояснень Bihus.info працівники НАЗК звернули увагу на те, що співробітник правоохоронних органів начебто отримує подарунки у формі проживання у квартирах, які йому не належать. Втім, Печерський суд Києва визнав, що такі підозри безпідставні.

Тим часом Тишлек написав заяву на звільнення, а у Нацполіції почалося службове освідування, нагадали в УП. У червні 2024 року голова МВС Ігор Клименко у інтерв'ю "Укрінформ" заявив, що фігуранта не звільнили, оскільки перевірка не підтвердила підозр.

Нагадуємо, 23 вересня розслідувачі опублікували відео про чотирьох нардепів, які під час війни стали власникам авто вартістю від 4 до 8 млн грн. Крім того, проєкт "Слідство. Інфо" розповів про майно міністра агрополітики, яке начебто не відповідає його доходам.