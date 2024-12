Анна Беганська. Українська 3D-художниця, яка здобула міжнародне визнання у світі

Related video

Анна Беганська — визнана в світі 3D-художниця з Харкова з десятирічним досвідом у геймдев-індустрії, відіграла ключову роль у успіху багатьох компаній завдяки своєму винятковому таланту та професіоналізму.

Як повідомляє портал PCGAMER, зараз набуває популярності гра Seekers of Skyveil від Elodie Games. Засновники гри грають на випередження: реліза гри ще не було, але вони дозволили своїм художникам викладати арт, зроблений для гри та розпочали публічні плейтести, тим самим підігріваючи інтерес аудиторії.

Анна мала можливість попрацювати над цією грою і також виклала у соціальні мережі персонажів, яких вона зробила для Seekers of Skyveil. Окрім того її 3D-моделі з'явились у таких популярних іграх, як Heroes of the Storm (Blizzard), Darksiders Genesis (Airship Syndicate) та Ruined King (Airship Syndicate+Riot Games). Співпраця Анни з відомими студіями демонструє її здатність створювати персонажів на світовому рівні, що є великим внеском в репутацію та розповсюдження гри серед прихильників.

Seekers of Skyveil (Elodie Games)

Крім того, Анна працює ментором в таких провідних CG-школах, як *CG Spectrum* та *Think Tank Training Centre*. CG Spectrum та Think Tank Training Centre — це відомі онлайн-школи, яка спеціалізуються на навчанні в галузі розробки ігор, візуальних ефектів та анімації, відомі своїм якісним навчанням і високими показниками працевлаштування випускників у топових студіях світу. Співпраця с такими освітніми установами говорить про визнання Анни та її відданість вихованню нового покоління художників, забезпечуючи передачу знань і вмінь, що посилює вплив успіх компаній, з якими вона співпрацює.

"Під час наставництва, окрім базових технічних знань, я намагаюся створити середовище, де студенти почуваються комфортно, досліджуючи свою творчість", — ділиться Анна.

Чимало студентів, починаючи з базових курсів, переходять до поглиблених занять і просять, щоб саме Анна була їхнім наставником. Це свідчить про довіру та повагу, яку вона вибудовує зі своїми учнями.Однією з особливостей наставництва Анни є її вміння встановлювати особистий контакт із студентами. Вона розуміє, що кожен студент має свій стиль навчання та бекграунд, тому пояснює складні концепції так, щоб вони були зрозумілі кожному. Такий підхід не лише покращує навчальний досвід, а й допомагає студентам долати труднощі. Анна також часто виходить за межі програми, ділячись додатковими знаннями, які можуть покращити роботу студентів.

У 2024 році компанія Adobe запросила Анну виступити на міжнародній конференції GDC у Сан-Франциско з лекцією "Tips & Tricks in Substance 3D Painter to Make Semi-Realistic Textures", що підкреслює її визнання як експертки у використанні сучасних 3D-інструментів, що формують стандарти в індустрії. Це не лише зміцнює її репутацію як провідної спеціалістки, але й сприяє поширенню інноваційних методів серед глобальної геймдев-спільноти, впливаючи на якість і візуальну складність майбутніх ігор.

Того ж року Анна виступила з доповіддю "ZBrush Tips for Sculpting Stylized Metal" на ще одній міжнародній конференції IBC в Амстердамі за запрошенням Maxon. Крім того Анна є офіційним стримером Maxon (проект ZBrush Live) і брала участь у закритому тестуванні ZBrush for iPad. Так вона робить великий внесок у розвиток індустріі по розробці відеоігор та 3D-графіки.

Вона також веде два освітні YouTube-канали: "GameDev from Girl" (з 2020 року) та англомовний "Anissa Genzho Art" (з 2023 року), створюючи контент про 3D, геймдев та конференції. Все це свідчить про її статус спеціаліста високого класу, який впливає на розвиток інструментів та практик у 3D-мистецтві.

Анна Беганська є безумовно визнаною світом українською 3D-художницею та ментором, яка своєю роботою впливає на розвиток геймдев-індустрії та формує майбутнє цифрового мистецтва.