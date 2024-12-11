Дело о групповом изнасиловании на Закарпатье снова начнут — в третий раз: новые детали

ВККС рекомендовала досрочно прекратить командировку судьи Александра Пелыха, который рассматривал дело. В СМИ спрогнозировали, что оно "рассыплется, как карточный домик".

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В Украине решили досрочно прекратить командировку одного из судей. Об этом 11 декабря сообщила Высшая квалифицированная комиссия судей Украины.

Комиссия вносит в Высший совет правосудия представление с рекомендацией досрочно закончить командировку судьи Александра Пелыха, который из Луганской области был направлен в Закарпатье.

В юридической компании "Миллер" накануне сообщали, что этот судья рассматривает дело о скандальном изнасиловании несовершеннолетней украинки. Дело слушают в суде первой инстанции уже второй раз. Предыдущее решение, когда обвиняемых хотели освободить от наказания с испытательным сроком, было отменено.

"Сейчас суд с сентября 2023 года уже исследовал все доказательства по делу — это был долгий процесс, наполненный рядом сложностей и преград, и он близок к завершению", — отметили юристы.

В частности, обвиняемые решили неожиданно мобилизоваться, хотя им 18 лет и они не имеют никакого военного опыта. Для своего призыва они выбрали ТЦК в районе, в котором не жили. В результате в Минобороны юношам отказали.

"Теперь решение ВККС о прекращении командировки судьи может привести к тому, что дело снова придется начинать с самого начала. Это будет означать новые испытания для потерпевшей, повторную травматизацию и нарушение ее права на рассмотрение дела в разумные сроки", — отметили юристы.

Они призвали украинцев следить за делом. В компании объяснили, что справедливость должна победить, чтобы каждый знал — насилие не остается безнаказанным.

Адвокат потерпевшей Илья Воробьев тоже сообщил, что рассмотрение дела может начаться с самого начала уже в третий раз.

"Конечно есть шансы, что за месяц, между представлением ВККС и решением ВСП о досрочном прекращении командировки, произойдет магия и мы сможем закончить процесс в первой инстанции. Но учитывая опыт, который мы уже прошли с этим делом, такая возможность представляется маловероятной. И вопрос здесь вовсе не в судье", — добавил он.

В издании "Главком" 5 декабря писали, что в случае, если Пелыха все же "выдернут" из дела, оно "рассыплется, как карточный домик". В СМИ предположили, что заменить его может Наталья Сухая, которую "на Закарпатье считают "своей".

Ранее Суха была помощницей судьи Западного апелляционного хозяйственного суда, а с 17 июля работает в Воловецком райсуде.

Напомним, телеведущая Мария Ефросинина сообщала, что в селе Верхние Ворота трое подростков заманили 14-летнюю подругу в подвал, ударили по голове и поочередно изнасиловали. Преступление они сняли, чтобы в дальнейшем шантажировать девочку, а затем опубликовали видео в сети и показали его одноклассникам. В полицию обратилась бабушка жертвы, на суде все трое признали вину. Судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканич присудила ребятам по 5 лет заключения, но освободила от наказания с испытательным сроком на 2 года.

После огласки приговора судья ушла на больничный. Стороной защиты была местная служба защиты детей, которая дала обвиняемым положительную характеристику. Однако оказалось, что там работает мать одного из юношей. Само изнасилование произошло еще летом 2021 года, но первый приговор вынесли почти через два года.

11 августа 2023 года стало известно, что скандальный приговор отменили. Ефросинина, однако, раскритиковала решение направить дело на новое рассмотрение, то есть начать процесс с самого начала. Она отмечала, что Закарпатскому апелляционному суду не хватило смелости "поставить точку в этой истории".