Справу про групове зґвалтування на Закарпатті знову розпочнуть — втретє: нові деталі

ВККС рекомендувала достроково припинити відрядження судді Олександра Пелиха, який розглядав справу. У ЗМІ спрогнозували, що вона "розсиплеться, як картковий будинок".

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В Україні вирішили достроково припинити відрядження одного з суддів. Про це 11 грудня повідомила Вища кваліфікована комісія суддів України.

Комісія вносить до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією достроково закінчити відрядження судді Олександра Пелиха, який з Луганської області був направлений на Закарпаття.

У юридичній компанії "Міллер" напередодні повідомляли, що цей суддя розглядає справу про скандальне зґвалтування неповнолітньої українки. Справу слухають в суді першої інстанції вже вдруге. Попереднє рішення, коли обвинувачених хотіли звільнити від покарання з іспитовим терміном, було скасоване.

"Наразі суд з вересня 2023 року вже дослідив усі докази у справі — це був довгий процес, наповнений низкою складнощів і перепон, та він близький до завершення", — зауважили юристи.

Зокрема, обвинувачені вирішили несподівано мобілізуватися, хоча їм 18 років і вони не мають жодного військового досвіду. Для свого призову вони обрали ТЦК у районі, в якому не жили. У результаті в Міноборони юнакам відмовили.

"Тепер рішення ВККС про припинення відрядження судді може призвести до того, що справу знову доведеться починати з самого початку. Це означатиме нові випробування для потерпілої, повторну травматизацію та порушення її права на розгляд справи в розумні строки", — наголосили юристи.

Вони закликали українців стежити за справою. У компанії пояснили, що справедливість має перемогти, щоб кожен знав — насильство не залишається безкарним.

Адвокат потерпілої Ілля Воробйов теж повідомив, що розгляд справи може розпочатися із самого початку вже втретє.

"Звичайно є шанси, що за місяць, між поданням ВККС і рішенням ВРП про дострокове припинення відрядження, станеться магія і ми зможемо закінчити процес у першій інстанції. Але з огляду на досвід, який ми вже пройшли з цією справою, така можливість видається малоймовірною. І питання тут зовсім не у судді", — додав він.

У виданні "Главком" 5 грудня писали, що в разі, якщо Пелиха все ж "висмикнуть" зі справи, вона "розсиплеться, як картковий будинок". У ЗМІ припустили, що замінити його може Наталія Суха, яку "на Закарпатті вважають "своєю"".

Раніше Суха була помічницею судді Західного апеляційного господарського суду, а з 17 липня працює у Воловецькому райсуді.

Нагадаємо, телеведуча Марія Єфросиніна повідомляла, що в селі Верхні Ворота троє підлітків заманили 14-річну подругу у підвал, вдарили по голові й по черзі зґвалтували. Злочин вони зафільмували, щоб надалі шантажувати дівчинку, а згодом опублікували відео у мережі й показали його однокласникам. До поліції звернулася бабуся жертви, на суді усі троє визнали провину. Суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич присудила хлопцям по 5 років ув’язнення, але звільнила від покарання з іспитовим терміном на 2 роки.

Після розголосу вироку суддя пішла на лікарняний. Стороною захисту була місцева служба захисту дітей, яка дала обвинуваченим позитивну характеристику. Однак виявилось, що там працює матір одного з юнаків. Саме зґвалтування сталося ще влітку 2021 року, але перший вирок винесли майже через два роки.

11 серпня 2023 року стало відомо, що скандальний вирок скасували. Єфросиніна, однак, розкритикувала рішення направити справу на новий розгляд, тобто розпочати процес з самого початку. Вона наголошувала, що Закарпатському апеляційному суду не вистачило сміливості "поставити крапку у цій історії".