Физик обещал отправить учеников на фронт: как отреагировали в школе, подробности (видео)

Работнику школы вынесли выговор, а соответствующие материалы находятся у правоохранителей, которые предоставят действиям мужчины квалификацию, рассказали в управлении образования.

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В средней общеобразовательной школе №30 Львова лаборант во время урока оскорбил девятиклассников, сказав ученикам: "Надо на фронт вас, может сдохнете быстрее". Сейчас он отстранен от работы и в дальнейшем планируют уволить из-за недопустимого поведения. Об этом рассказал руководитель городского управления образования Андрей Закалюк в комментарии "Суспільному".

Он отметил, инцидент произошел в конце ноября с учениками девятого класса. Его участником был 65-летний лаборант, мужчина пенсионного возраста.

"По состоянию на сегодняшний день мы имеем расследование, он отстранен от работы, дан выговор. Также сейчас мы рассматриваем варианты вынесения выговора и учителю физики, который был во время урока. Поведение является ужасным, недопустимым. Он не будет работать однозначно с детьми", — добавил Андрей Закалюк.

Скандал в школе Львова: что произошло

Напомним, что вечером 26 декабря в паблике "Родители SOS" появилось видео, снятое на уроке физики во львовской школе. На нем работники школы во время занятия оскорбляют учеников и угрожают отправить их на фронт.

После распространения видеозаписи в сети на скандал отреагировала образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик. Она отметила, что лаборант и учитель физики школы № 30 во Львове "позволяли себе в общении с детьми неэтичное поведение и оскорбительные высказывания". Поэтому она срочно подготовила обращение в Национальную полицию Украины и запрос в управление образования, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и собрать все документы.

Ранее Андрей Закалюк сообщал, что в средней общеобразовательной школе №30 Львова решили не увольнять лаборанта, который во время урока физики сказал ученикам: "Надо на фронт вас, может сдохнете быстрее". Выяснилось, что ученики 9 класса нарушали правила техники безопасности во время пребывания на уроке физики. Поэтому работник школы эмоционально высказался и спровоцировался на некрасивые высказывания.

Напомним, ранее в Виннице отец ученицы одного из лицеев избил учителя трудового обучения. Ему уже объявили о подозрении.

Между тем в Одессе "на горячем" поймали учительницу истории Украины, которая вела урок на русском и распространяла антигосударственные нарративы. Она уже написала заявление на увольнение, однако это не лишает ее штрафа и усиленного внимания от СБУ.