Фізик обіцяв відправити учнів на фронт: як відреагували у школі, подробиці (відео)

Працівнику школи винесли догану, а відповідні матеріали знаходяться у правоохоронців, які нададуть діям чоловіка кваліфікацію, розповіли в управлінні освіти.

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У середній загальноосвітній школі №30 Львова лаборант під час уроку образив дев'ятикласників, сказавши учням: "Треба на фронт вас, може здохнете швидше". Наразі його відсторонено від роботи та надалі планують звільнити через неприпустиму поведінку. Про це розповів керівник міського управління освіти Андрій Закалюк у коментарі "Суспільному".

Він зазначив, інцидент трапився наприкінці листопада з учнями дев'ятого класу. Його учасником був 65-річний лаборант, чоловік пенсійного віку.

"Станом на сьогодні ми маємо розслідування, його відсторонено від роботи, дана догана. Також зараз ми розглядаємо варіанти винесення догани і вчителю фізики, який був під час уроку. Поведінка є жахливою, неприпустимою. Він не буде працювати однозначно з дітьми", — додав Андрій Закалюк.

Скандал у школі Львова: що сталось

Нагадаємо, що увечері 26 грудня у пабліку "Батьки SOS" з'явилось відео, зняте на уроці фізики у львівській школі. На ньому працівники школи під час заняття ображають учнів і погрожують відправити їх на фронт.

Після поширення відеозапису в мережі на скандал відреагувала освітня омбудсменка України Надія Лещик. Вона зазначила, що лаборант і вчитель фізики школи № 30 у Львові "дозволяли собі у спілкуванні з дітьми неетичну поведінку й образливі вислови". Тому вона терміново підготувала звернення до Національної поліції України та запит до управління освіти, щоб з'ясувати обставини інциденту та зібрати всі документи.

Раніше Андрій Закалюк повідомляв, що у середній загальноосвітній школі №30 Львова вирішили не звільняти лаборанта, який під час уроку фізики сказав учням: "Треба на фронт вас, може здохнете швидше". З'ясувалось, що учні 9 класу порушували правила техніки безпеки під час перебування на уроці фізики. Тому працівник школи емоційно висловився і спровокувався на негарні висловлювання.

Нагадаємо, раніше у Вінниці батько учениці одного з ліцеїв побив вчителя трудового навчання. Йому вже оголосили про підозру.

Тим часом в Одесі "на гарячому" спіймали вчительку історії України, яка вела урок російською та розповсюджувала антидержавні наративи. Вона вже написала заяву на звільнення, однак це не позбавляє її штрафу та посиленої уваги від СБУ.