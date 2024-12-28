На Львовщине суд оштрафовал женщину, сын которой прогулял 112 уроков: сколько пришлось заплатить

Червоноградский городской суд Львовской области признал женщину виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. За пропущенные уроки своего сына она заплатила государству 1700 гривен.

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Ученик Червоноградской гимназии №5 в ноябре 2024 года без уважительных причин пропустил 112 уроков, из-за чего ответчиком по делу в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей выступила мать несовершеннолетнего. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Обвиняемая в местный суд не явилась, но подала заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие. В документе женщина указала, что свою вину признает.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.184 КУоАП и наложил на нее штраф в размере 1700 грн.

Кроме того, мать должна уплатить судебный сбор в размере 605,60 грн.

Штраф, как отмечается, нужно оплатить не позднее, чем через пятнадцать дней со дня вручения постановления о его наложении. Впрочем, в течение десяти дней на постановление может быть подана апелляция.

Отметим, что в соответствии со статьей 55 Закона Украины "Об образовании", родители обязаны способствовать выполнению ребенком образовательной программы и достижению ребенком предусмотренных ею результатов обучения, иначе взрослые будут привлекаться к ответственности по частям 1-4 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В случае отсутствия учащихся, не достигших совершеннолетия, на учебных занятиях в течение 10 рабочих дней подряд по неизвестным причинам или без уважительных причин, учебное заведение сообщает об этом в Национальную полицию и службу по делам детей. Стоит добавить, что если в течение года поступок повторится, то штраф возрастет уже до 5100 грн.

Напомним, 11 октября Министерство образования и науки Украины поддержало запрет общаться на русском языке на переменах в школах.

Поэтому родителей детей, которые разговаривают в своих учебных заведениях на переменах на русском языке, могут начать штрафовать. Фиксировать нарушения будет персонал гимназий, который будет составлять жалобы и направлять их к языковому омбудсмену.