На Львівщині суд оштрафував жінку, син якої прогуляв 112 уроків: скільки довелося заплатити

Червоноградський міський суд Львівської області визнав жінку винуватою у неналежному виконанні батьківських обов’язків. За пропущені уроки свого сина вона заплатила державі 1700 гривень.

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Учень Червоноградської гімназії №5 у листопаді 2024 року без поважних причин пропустив 112 уроків, через що відповідачем по справі у неналежному виконанні батьківських обов’язків виступила матір неповнолітнього. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Обвинувачена до місцевого суду не з’явилася, але подала заяву про розгляд справи у її відсутності. У документі жінка вказавши, що свою провину визнає.

Суд визнав жінку винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.184 КУпАП та наклав на неї штраф у розмірі 1700 грн.

Окрім того, мати повинна сплатити судовий збір у розмірі 605,60 грн.

Штраф, як зазначається, потрібно сплатити не пізніше, як через п’ятнадцять днів з дня вручення постанови про його накладення. Утім, протягом десяти днів на постанову може бути подана апеляція.

Зазначимо, що відповідно до статті 55 Закону України "Про освіту", батьки зобов’язані сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання, інакше дорослі притягуватимуться до відповідальності за частинами 1-4 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин, навчальний заклад повідомляє про це Національну поліцію та службу у справах дітей. Варто додати, що коли протягом року вчинок повториться, то штраф зросте вже до 5100 грн.

Нагадаємо, 11 жовтня Міністерство освіти та науки України підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах.

Тому батьків дітей, які розмовляють у своїх навчальних закладах на перервах російською мовою, можуть почати штрафувати. Фіксувати порушення буде персонал гімназій, який складатиме скарги та направлятиме їх до мовного омбудсмена.