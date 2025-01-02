В Одессе мужчины с оружием задержали неизвестного: что говорят в полиции (видео)

Жители Одессы увидели группу граждан с оружием и в авто без опознавательных знаков. Случайный свидетель инцидента заявил, что видел окровавленного мужчину. В полиции заявили о непричастности.

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Группа неизвестных лиц заблокировала автомобиль в спальном районе Одессы — в микрорайоне "Черемушки". На видео с места событий видно минимум двух мужчин в гражданской одежде, которые держат в руках оружие. После короткой потасовки кого-то вытащили из авто и уложили лицом в землю. Видео, снятое случайными свидетелями, опубликовали в Telegram-канале "Одесса Инфо". Фокус получил комментарий от пресс-службы ГУ Нацполиции в Одесской области относительно инцидента.

Задержание в Одессе — что произошло 2 января

Видео возможного задержания в Одессе появилось в сети в 15:33 2 января. Авторы разместили видео и написали, что инцидент произошел на улице Героев Крут. Запись сделана женщиной, которая проезжала рядом: слышен ее голос и голоса детей в салоне. Видим автомобиль, который стоит возле тротуара, и он заблокирован другими машинами без опознавательных знаков. В какой-то момент двое мужчин навели оружие на людей в авто: один целился в лобовое стекло, другой зашел с противоположной стороны. После этого кого-то вытащили из салона. Когда машины разъехались, стало видно неизвестного, которого уложили на землю, а вокруг — с десяток других граждан в штатском.

Звуков выстрелов слышно не было, свидетельствует полутораминутная запись. В то же время женский голос воскликнул, что человек на земле, вероятно, окровавлен. Также заметно, что часть фигурантов видео были с закрытыми лицами, а часть — с открытыми.

Задержание в Одессе — человек с оружием Фото: Скриншот Задержание в Одессе — второй мужчина с оружием Фото: Скриншот

Что говорит полиция Одессы относительно событий 2 января

Фокус пообщался с начальницей пресс-службы ГУ Нацполиции Одесской области Любовью Гордиевской. По словам чиновницы, к этому событию ее подразделение не причастно.

"Полиция не имеет отношения к этому. Поэтому ищите в других силовых структурах", — сообщила Гордиевская.

Не удалось получить комментарий относительно событий в Одессе по номерам ГУ СБУ в Одесской области и центрального управления. На страницах Facebook регионального и центрального управлений нет сообщений, которые бы объяснили, что произошло в центре города.

Отметим, 25 декабря Фокус писал о задержании в Одессе, которое Государственное бюро расследований. На видео ведомство показали бывшего одесского военкома Евгения Борисова. Как выяснилось, его задержали, поскольку была угроза побега за границу по поддельным выводам МСЭК. В ГБР рассказали, что фальшивая справка о ранении стоила военкомам 165 тыс. грн. Фигурант получил два новых подозрения: в препятствовании работе ВСУ и в использовании заведомо поддельных документов.

Напоминаем, в декабре в Одессе произошел инцидент с участием сотрудника терцентра комплектования: одессит сбил его машиной и протащил на капоте несколько метров.