У Одесі чоловіки зі зброєю затримали невідомого: що кажуть в поліції (відео)

Жителі Одеси побачили групу громадян зі зброєю та у авто без розпізнавальних знаків. Випадковий свідок інциденту заявив, що бачив скривавленого чоловіка. У поліції заявили про непричетність.

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Група невідомих осіб заблокувала автомобіль у спальному районі Одеси — у мікрорайоні "Черемушки". На відео з місця подій видно мінімум двох чоловіків у цивільному одязі, які тримають в руках зброю. Після короткої штовханини когось з людей в авто витягнули і вклали обличчям в землю. Відео, зняте випадковими свідками, опублікували у Telegram-каналі "Одеса Інфо". Фокус отримав коментар від пресслужби ГУ Нацполіції в Одеській області щодо інциденту.

Затримання в Одесі — що сталось 2 січня

Відео можливого затримання в Одесі з'явилось у мережі о 15:33 2 січня. Автори розмістили відео і написали, що інцидент відбувся на вулиці Героїв Крут. Запис зроблений жінкою, яка проїжджала поруч: чути її голос та голоси дітей в салоні. Бачимо автомобіль, який стоїть біля тротуару, а його заблоковано іншими машинами без розпізнавальних знаків. У якийсь момент двоє чоловіків навели зброю на людей в авто: один цілився у лобове скло, інший зайшов з протилежного боку. Після цього когось витягнули з салону. Коли машини роз'їхались, стало видно невідомого, якого вклали на землю, а навколо — з десяток інших громадян в цивільному.

Звуків пострілів чути не було, свідчить півторахвилинний запис. Водночас жіночий голос вигукнув, що людина на землі, ймовірно, закривавлена. Також помітно, що частина фігурантів відео були з закритими обличчями, а частина — з відкритими.

Затримання в Одесі - людина зі зброєю Фото: Скриншот Затримання в Одесі - другий чоловік зі зброєю Фото: Скриншот

Що каже поліція Одеси щодо подій 2 січня

Фокус поспілкувався з начальницею пресслужби ГУ Нацполіції Одеської області Любов'ю Гордієвською. Зі слів посадовиці, до цієї події її підрозділ не причетний.

"Поліція не має відношення до цього. Тому шукайте в інших силових структурах", — повідомила Гордієвська.

Не вдалось отримали коментар щодо подій в Одесі за номерами ГУ СБУ у Одеській області та центрального управління. На сторінках Facebook регіонального та центрального управлінь немає повідомлень, які б пояснили, що відбулось в центрі міста.

Зазначимо, 25 грудня Фокус писав про затримання в Одесі, яке Державне бюро розслідувань. На відео відомство показали колишнього одеського військкома Євгена Борисова. Як з'ясувалось, його затримали, оскільки була загроза втечі за кордон за підробленими висновками МСЕК. В ДБР розповіли, що фальшива довідка про поранення коштувала військкому 165 тис. грн. Фігурант отримав дві нові підозри: у перешкоджанні роботі ЗСУ і у використанні завідомо підроблених документів.

Нагадуємо, у грудні в Одесі стався інцидент за участю співробітника терцентру комплектування: одесит збив його машиною та протягнув на капоті кілька метрів.