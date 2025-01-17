Любитель русской музыки хранил дома огнестрельное оружие: как отреагировали в полиции

Ему сообщено о подозрении в незаконном хранении огнестрельного оружия. Несовершеннолетний может отправиться в тюрьму на семь лет.

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Следователи объявили подозрение в незаконном хранении оружия 17-летнему юноше, который фигурировал в провокационных видео, где молодые люди в центре Киева перекрыли движение и слушали песню российского пропагандистского исполнителя Шамана "Я русский". Об этом столичная полиция сообщила в Facebook.

Правоохранители отметили, что по результатам проведенной проверки установили всех участников видео, которые фигурировали на видео.

"По местам жительства несовершеннолетних провели обыски. В частности, у одного из них было найдено и изъято оружие и патроны. По результатам проведенных экспертиз, изъятый пистолет относится к огнестрельному оружию. ", — отметили в полиции.

Там добавили, что 17-летнему юноше инкриминируется ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное хранение огнестрельного оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Скандал с несовершеннолетними в Киеве: что известно

Напомним, 10 января в соцсетях появилось видео, на которых молодые люди в центре Киева перекрыли движение и слушали песню российского пропагандистского исполнителя Шамана "Я русский". В тот же день правоохранители установили имена всех шестерых участников видео. Один из участников ранее уже фигурировал в подобных видео с использованием российской музыки и был привлечен к ответственности. Суд назначил ему наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.

На следующий день молодые люди заявили, что сами звонили в полицию. В своих соцсетях они публиковали дерзкие сообщения. Там несовершеннолетние утверждали, что их оклеветали и пообещали дать комментарий "одному очень большому изданию".

Впоследствии у подростков провели обыски, где были изъяты пистолеты. Один — травматического действия, он зарегистрирован на одного из родителей несовершеннолетнего. Другой — пневматический, который не требует оформления разрешения