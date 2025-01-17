Любитель російської музики зберігав вдома вогнепальну зброю: як відреагували в поліції

Йому повідомлено про підозру в незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Неповнолітній може відправитись до в'язниці на сім років.

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Слідчі оголосили підозру в незаконному зберіганні зброї 17-річному юнакові, який фігурував у провокативних відео, де молодики у центрі Києва перекрили рух і слухали пісню російського пропагандистського виконавця Шамана "Я русский". Про це столична поліція повідомила у Facebook.

Правоохоронці зазначили, що за результатами проведеної перевірки встановили всіх учасників відео, які фігурували на відео.

"За місцями проживання неповнолітніх провели обшуки. Зокрема, в одного з них було знайдено та вилучено зброю та набої. За результатами проведених експертиз, вилучений пістолет відноситься до вогнепальної зброї. ", — зазначили в поліції.

Там додали, що 17-річному юнаку інкримінується ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання вогнепальної зброї. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Скандал з неповнолітніми в Києві: що відомо

Нагадаємо, 10 січня у соцмережах з'явилося відео, на яких молодики у центрі Києва перекрили рух і слухали пісню російського пропагандистського виконавця Шамана "Я русский". Того ж дня правоохоронці встановили імена всіх шістьох учасників відео. Один з учасників раніше вже фігурував у подібних відео із використанням російської музики та був притягнутий до відповідальності. Суд призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.

Наступного дня молодики заявили, що самі телефонували до поліції. У своїх соцмережах вони публікували зухвалі повідомлення. Там неповнолітні стверджували, що їх обмовили та пообіцяли дати коментар "одному дуже великому виданню".

Згодом у підлітків провели обшуки, де були вилучені пістолети. Один — травматичної дії, він зареєстрований на одного з батьків неповнолітнього. Інший — пневматичний, який не потребує оформлення дозволу